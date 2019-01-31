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      Які проблеми найбільше хвилюють українців: результати опитування

      33 Читать новость на русском
      Що хвилювало українців найбільше у 2018 році
      Що хвилювало українців найбільше у 2018 році / Конкурент

      Серед найважливіших проблем, які особисто хвилюють українців лідирує зростання цін, проблеми із медициною в Україні та безробіття. А ось найважливішими проблемами для України загалом громадяни вважають військові дії на Донбасі, корупцію та низький рівень виробництва.

      У той же час найважливішими проблемами для України загалом громадяни вважають військові дії на Донбасі, корупцію та низький рівень виробництва. Відповідні дані, отримані на основі опитувань громадян, оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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      Так, найважливішою проблемою, яка хвилює українців особисто, у 2018 році стало зростання цін. Цим переймається 62% опитаних. На другій позиції – система охорони здоров’я. Її вважають важливою проблемою 28% респондентів. Третю позицію розділили між собою проблеми соціального захисту бідних та безробіття, це хвилює 26% опитаних.

      соціологічне опитування українці Україна проблеми
      Проблеми, які найбільше хвилюють українців

      Серед проблем, які турбують українців особисто соціологи виділили також: падіння курсу гривні, корупцію в державних органах, затримку виплат зарплат і пенсій тощо.

      А ось головними проблемами для України наприкінці 2018 року українці вважають першочергово: військові дії на Донбасі (49%), корупцію в державних органах (45%) та низький рівень виробництва (25%).

      Україна проблеми українці опитування соціологічне дослідження
      Найбільші, на думку громадян, проблеми України

      До речі, російські соціологи встановили, що громадяни РФ у 2018 році найбільше боялися військової загрози від інших країн. Цей страх у росіян зростає від 2014 року, коли в Україні розпочалася Революція Гідності.

      Думки українців щодо інших проблем: 
      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Війна на Донбасі Ціни
      Джерело: 24 Канал
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