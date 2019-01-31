Які проблеми найбільше хвилюють українців: результати опитування

Серед найважливіших проблем, які особисто хвилюють українців лідирує зростання цін, проблеми із медициною в Україні та безробіття. А ось найважливішими проблемами для України загалом громадяни вважають військові дії на Донбасі, корупцію та низький рівень виробництва.

У той же час найважливішими проблемами для України загалом громадяни вважають військові дії на Донбасі, корупцію та низький рівень виробництва. Відповідні дані, отримані на основі опитувань громадян, оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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Так, найважливішою проблемою, яка хвилює українців особисто, у 2018 році стало зростання цін. Цим переймається 62% опитаних. На другій позиції – система охорони здоров’я. Її вважають важливою проблемою 28% респондентів. Третю позицію розділили між собою проблеми соціального захисту бідних та безробіття, це хвилює 26% опитаних.



Проблеми, які найбільше хвилюють українців

Серед проблем, які турбують українців особисто соціологи виділили також: падіння курсу гривні, корупцію в державних органах, затримку виплат зарплат і пенсій тощо.

А ось головними проблемами для України наприкінці 2018 року українці вважають першочергово: військові дії на Донбасі (49%), корупцію в державних органах (45%) та низький рівень виробництва (25%).



Найбільші, на думку громадян, проблеми України

До речі, російські соціологи встановили, що громадяни РФ у 2018 році найбільше боялися військової загрози від інших країн. Цей страх у росіян зростає від 2014 року, коли в Україні розпочалася Революція Гідності.