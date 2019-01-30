Живуть у страху: більш ніж половина росіян побоюється військової загрози від інших країн

Більш ніж половина росіян побоюється військової загрози з боку інших країн. Так само рекордна кількість опитаних вірить у здатність російської армії захистити країну.

Так, у середині грудня 2018 року понад половина росіян – 56% – заявили про існування військової загрози Росії з боку інших країн. 39% в такій загрозі сумнівалися чи заперечували її. Відповідні дані соціологічного дослідження оприлюднили у "Левада-центрі".

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Так, найбільший страх перед війною за увесь час досліджень, які проводили від 2000 року, у росіян з’явився під час Революції Гідності в Україні.

У січні 2014 року 56% росіян побоювалися війни, в січні 2015 го – 68% (рекорд за всі роки вимірів). Потім побоювання поступово знижувалися аж до грудня 2018 року.



Результати дослідження: інфографіка

Попри це 88% респондентів впевнені, що російська армія зуміє захистити їх за умов військового вторгнення.

Соціолог дослідницького центру Денис Волков вважає, що боязнь війни у росіян викликана загальним відчуттям конфлікту із Заходом та ізоляції країни. Негативу також додають новини, які транслюють пропагандистські ЗМІ.