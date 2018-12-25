Більш ніж третина росіян вірять у війну наступного року, – опитування

Більш ніж третина росіян вважають можливим наступного року збройний конфлікт Росії з якоюсь із сусідніх країн. Понад половина – чекають економічної кризи у країні.

Відповідні результати соцопитування опублікував "Левада-Центр".

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Так, майже 34% громадян Росії вважають, що збройний конфлікт Росії з якоюсь із сусідніх країн можливий наступного року. З них 4% переконані, що "безперечно, можливий", а 30% – "швидше можливий".

Іншу думку мають 54% респондентів. Так, 38% них відповіли "швидше, ні", ще 16% – "безперечно, ні". При цьому вагалися з відповіддю 13% респондентів.

Війну із США чи НАТО допускають наступного року 19% респондентів; 68% – дотримуються протилежної думки; 13% – не визначилися з відповіддю.

Окрім того, 57% опитаних вважають можливою економічну кризу в Росії в 2019 році, протилежної думки дотримуються 32%. Вагалися з відповіддю 10%.

Також 44% опитаних вважають можливим виникнення в РФ масових заворушень і протестів населення, протилежної думки дотримуються 48%, а вагалися з відповіддю 8% респондентів.

Можливість державного перевороту допускають 13% опитаних, 75% – заперечують таку возможность. Ще 11% респондентів вагалися із відповіддю.

"Левада-Центр" проводив опитування 13-19 грудня 2018 року серед 1,6 тисячі осіб у віці від 18 років. Опитали жителів 136 населених пунктів та 52 суб'єктів РФ.



До слова, у Росії визначилися із головною подією року для країни. Так, там центральною подією у 2018 році вважають навіть не проведення Чемпіонату світу з футболу, а – відкриття Кримського мосту.