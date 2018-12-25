Более трети россиян верят в войну в следующем году, – опрос

Более трети россиян считают возможным в следующем году вооруженный конфликт России с какой-то из соседних стран. Более половины – ждут экономического кризиса в стране.

Соответствующие результаты соцопроса опубликовал "Левада-Центр".

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Так, почти 34% граждан России считают, что вооруженный конфликт России с какой-то из соседних стран возможен в следующем году. Из них 4% убеждены, что "безусловно, возможен", а 30% – "скорее возможен".

Другое мнение имеют 54% респондентов. Так, 38% из них ответили "скорее нет", еще 16% – "безусловно, нет". При этом затруднились с ответом 13% респондентов.

Войну с США или НАТО допускают в следующем году 19% респондентов; 68% – придерживаются противоположного мнения; 13% – не определились с ответом.

Кроме того, 57% опрошенных считают возможным экономический кризис в России в 2019 году, противоположного мнения придерживаются 32%. Затруднились с ответом 10%.

Также 44% опрошенных считают возможным возникновение в РФ массовых беспорядков и протестов населения, противоположного мнения придерживаются 48%, а затруднились с ответом 8% респондентов.

Возможность государственного переворота допускают 13% опрошенных, 75% – отрицают такую ​​возможность. Еще 11% респондентов затруднились с ответом.

"Левада-Центр" проводил опрос 13-19 декабря 2018 среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Опросили жителей 136 населенных пунктов и 52 субъектов РФ.



К слову, в России определились с главным событием года для страны. Там, там центральным событием в 2018 году считают даже не проведение Чемпионата мира по футболу, а – открытие Крымского моста.