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      Яка мова повинна бути єдиною державною в Україні: думка більшості українців

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      Яка мова повинна бути єдиною державною в Україні
      Яка мова повинна бути єдиною державною в Україні / Radiosvoboda.org

      Більшість опитаних українців, а саме 63%, вважають, що єдиною державною в країні повинна бути українська мова.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у межах проекту "Портрети регіонів".

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      При цьому 17% опитаних українців виступають за надання російській мові статусу державної, а 15% підтримують надання цій мові статусу офіційної в окремих регіонах України.

      Найбільше ідею надання російській будь-якого статусу в Україні підтримують жителі Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Одеської областей.

      Додамо, що опитування було проведене з 16 листопада по 10 грудня 2018 року в усіх областях України та в Києві за виключенням окупованих Росією територій.

      мовне питання державна мова Україна статус російської мови опитування
      Результати соціологічного опитування щодо співіснування української та російської мов в Україні

      До слова, згідно з осінніми результатами опитувань, питання статусу російської мови в Україні найменше турбує українців. Найбільше ж українці стурбовані через військові дії на Донбасі.

      Теги: Новини України Новини Росії мовне питання Статистика Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
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