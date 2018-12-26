Какой язык должен быть единственным государственным в Украине: мнение большинства украинцев

Большинство опрошенных, а именно 63%, считают, что единственным государственным языком в стране должен быть украинский язык.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов".

Читайте также: В России просят "хоть какой-то статус" для русского языка в Украине

При этом 17% опрошенных украинцев выступают за предоставление русскому языку статуса государственного, а 15% поддерживают предоставление этому языку статуса официального в отдельных регионах Украины.

Больше всего идею придания русскому какого-либо статуса в Украине поддерживают жители Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областей.

Добавим, что опрос был проведен с 16 ноября по 10 декабря 2018 года во всех областях Украины и в Киеве за исключением оккупированных Россией территорий.



Результаты социологического опроса относительно сосуществования украинского и русского языков в Украине

К слову, в связи с осенними результатами опросов, вопрос статуса русского языка в Украине меньше всего беспокоит украинцев. Больше всего же украинцы обеспокоены военными действиями на Донбассе.