18:04
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В России просят "хоть какой-то" статус для русского языка в Украине

      221 Читати новину українською
      Мария Захарова
      Мария Захарова / Фото из открытых источников

      Россия требует "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине, потому что на нем говорит "большинство".

      Об этом заявила официальный пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает УНИАН.

      Читайте также: Напуганные и без права голоса: соцопросы показали, что россияне хотят смены власти

      "На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему предоставить хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", – считает Захарова.

      Она возмутилась тем, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушением прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательством на свободу слова, совести, собраний, а также нарушением прав на обучение на родном языке.

      Украинским депутатам больше делать нечего, как обсуждать ситуацию с коренными народами в Российской Федерации,
      – отметила речния.

      Также представитель МИД России объявила эту ситуацию "анекдотической".

      "Очевидно, украинские законодатели считают, что нынешняя политика собственной власти в отношении национальных меньшинств, а она на деле сводится к отказу в осуществлении базовых прав – а именно жить, опираясь на свою культуру, традиции, родной язык – может сойти, видимо, за какой-то эталон, поэтому они пытаются научить и другие государства", – заявила пресс-секретарь МИД России.

      Читайте также: Минобороны РФ выпустило новый календарь: россияне шутили как могли – фото

      "Видимо, начали с нас, дальше – больше, пойдут и учить другие государства. Возможно, даже экспортировать свой апробированный опыт подавления этнической идентичности", – добавила Захарова

      Теги: Новости России Украина – Россия языковый вопрос
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 18:04 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      25632
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Красиво и безопасно: как выбрать фейерверк
      сегодня , 18:04 Красиво и безопасно: как выбрать фейерверк
      Ірина Поліщук 5
      Блог из Луганска: а бежать теперь куда?
      сегодня , 17:06 Блог из Луганска: а бежать теперь куда?
      Ольга Черненко 903
      Самые громкие скандалы 2018 года: "отставка" Луценко, гранаты Савченко и Марченко в "Танцах"
      сегодня , 16:37 Самые громкие скандалы 2018 года: "отставка" Луценко, гранаты Савченко и Марченко в "Танцах"
      132
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук