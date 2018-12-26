В России просят "хоть какой-то" статус для русского языка в Украине

Россия требует "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине, потому что на нем говорит "большинство".

Об этом заявила официальный пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает УНИАН.

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"На русском языке говорит большинство страны. На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему предоставить хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", – считает Захарова.

Она возмутилась тем, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушением прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательством на свободу слова, совести, собраний, а также нарушением прав на обучение на родном языке.

Украинским депутатам больше делать нечего, как обсуждать ситуацию с коренными народами в Российской Федерации,

– отметила речния.

Также представитель МИД России объявила эту ситуацию "анекдотической".

"Очевидно, украинские законодатели считают, что нынешняя политика собственной власти в отношении национальных меньшинств, а она на деле сводится к отказу в осуществлении базовых прав – а именно жить, опираясь на свою культуру, традиции, родной язык – может сойти, видимо, за какой-то эталон, поэтому они пытаются научить и другие государства", – заявила пресс-секретарь МИД России.

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"Видимо, начали с нас, дальше – больше, пойдут и учить другие государства. Возможно, даже экспортировать свой апробированный опыт подавления этнической идентичности", – добавила Захарова