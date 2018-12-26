У Росії просять "хоч якийсь" статус для російської мови в Україні

Росія вимагає "хоч якогось статусу" для російської мови в Україні, тому що нею розмовляє "більшість".

Про це заявила офіційний речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає УНІАН.

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"Російською мовою говорить більшість країни. Нею розмовляють керівники міст, представники уряду, журналісти, і не можуть їй надати хоч якийсь статус у державі, чия культура створювалася, в тому числі, з використанням цієї мови", – вважає Захарова.

Вона обурилась тим, що недавно у Верховній Раді відбувся круглий стіл, присвячений масовим порушенням прав корінних народів у Російській Федерації, в тому числі посяганням на свободу слова, совісті, зборів, а також порушенням прав на навчання рідною мовою.

Українським депутатам більше робити нічого, як обговорювати ситуацію з корінними народами в Російській Федерації,

– зазначила речния.

Також речник МЗС Росії оголосила цю ситуацію "анекдотичною".

"Очевидно, українські законодавці вважають, що нинішня політика власної влади щодо національних меншин, а вона на ділі зводиться до відмови в здійсненні базових прав – а саме жити, спираючись на свою культуру, традиції, рідну мову – може зійти, мабуть, за якийсь еталон, тому вони намагаються навчити й інші держави, – заявила речниця МЗС Росії.

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"Мабуть, почали з нас, далі – більше, підуть і вчити інші держави. Можливо, навіть експортувати свій апробований досвід придушення етнічної ідентичності", – додала Захарова