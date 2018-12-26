17:20
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      У Росії просять "хоч якийсь" статус для російської мови в Україні

      3235 Читать новость на русском
      Марія Захарова
      Марія Захарова / Фото з відкритих джерел

      Росія вимагає "хоч якогось статусу" для російської мови в Україні, тому що нею розмовляє "більшість".

      Про це заявила офіційний речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає УНІАН.

      Читайте також: Налякані і без права голосу: соцопитування показали, що росіяни хочуть зміни влади

      "Російською мовою говорить більшість країни. Нею розмовляють керівники міст, представники уряду, журналісти, і не можуть їй надати хоч якийсь статус у державі, чия культура створювалася, в тому числі, з використанням цієї мови", – вважає Захарова.

      Вона обурилась тим, що недавно у Верховній Раді відбувся круглий стіл, присвячений масовим порушенням прав корінних народів у Російській Федерації, в тому числі посяганням на свободу слова, совісті, зборів, а також порушенням прав на навчання рідною мовою.

      Українським депутатам більше робити нічого, як обговорювати ситуацію з корінними народами в Російській Федерації,
      – зазначила речния.

      Також речник МЗС Росії оголосила цю ситуацію "анекдотичною".

      "Очевидно, українські законодавці вважають, що нинішня політика власної влади щодо національних меншин, а вона на ділі зводиться до відмови в здійсненні базових прав – а саме жити, спираючись на свою культуру, традиції, рідну мову – може зійти, мабуть, за якийсь еталон, тому вони намагаються навчити й інші держави, – заявила речниця МЗС Росії.

      Читайте також: Міноборони РФ випустило новий календар: росіяни жартували як могли – фото

      "Мабуть, почали з нас, далі – більше, підуть і вчити інші держави. Можливо, навіть експортувати свій апробований досвід придушення етнічної ідентичності", – додала Захарова

      Теги: Новини Росії Україна – Росія мовне питання
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Блог из Луганска: а бежать теперь куда?
      сьогодні , 17:06 Блог из Луганска: а бежать теперь куда?
      Ольга Черненко 342
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найгучніші скандали 2018 року: "відставка" Луценка, гранати Савченко та Марченко в "Танцях"
      сьогодні , 16:30 Найгучніші скандали 2018 року: "відставка" Луценка, гранати Савченко та Марченко в "Танцях"
      259
      Воєнний стан в Україні закінчився: чи відчули українці зміни та що буде далі
      сьогодні , 15:13 Воєнний стан в Україні закінчився: чи відчули українці зміни та що буде далі
      Наталія Печерська 1336
      Боротьба систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      сьогодні , 13:01 Боротьба систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      Тетяна Мартинюк 1074
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      На США звалився потужний шторм: фото та відео
       29 травня , 02:20
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук