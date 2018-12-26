Налякані і без права голосу: соцопитування показали, що росіяни хочуть зміни влади

У росіян зросла потреба в повазі і свободі, а також у лідерах, які здатні виразити ці цінності.

Про це йдеться в доповіді "Осінній перелом у свідомості росіян: швидкоплинний сплеск або нова тенденція?", передає DW.

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У числі причин зниження підтримки зовнішньої політики Москви автори називають "шпигунські скандали, ракети, що падають, окремі висловлювання російських політиків", а також війну в Сирії.

У росіян зросла потреба в повазі і свободі, а також лідерах, які здатні виразити ці цінності, наголошується в дослідженні. Змінюється і ставлення росіян до держави.

94% респондентів заявили, що покладаються швидше на себе, ніж на державу. 68% учасників опитування бачать Росію через п'ять років ослабленою і відстаючою у розвитку державою, з наляканим і без права голосу населенням.

При цьому до 76% опитаних готові підтримати реформи, спрямовані на виведення країни з кризи.