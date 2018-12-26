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      Міноборони РФ випустило новий календар: росіяни жартували як могли – фото

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      Міноборони РФ випустили новий календар: росіяни жартували як могли – фото
      Міноборони РФ випустили новий календар: росіяни жартували як могли – фото / Фото з відкритих джерел

      Міністерство оборони Росії випустило календар на 2019 рік. Він містить багато фото з "крилатими висловами" про російську армію.

      Календар розміщений на сайті відомства.

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      На сторінках календаря зображена, зокрема, російська військова техніка. 

      російський календар 2019
      Балістична ракета з підписом "Доставка вантажів у будь-яку країну"//Фото: Міноборони РФ

      Фото з військовими дівчатами підписано – "Стрільба очима – таємна зброя Кремля".

      російський календар 2019
      Одна із сторінок російського календаря//Фото: Міноборони РФ

      Крім того, одна з сторінок календаря зображує двох маленьких дівчаток у військовій формі з пілотками і георгіївськими стрічками. Фото підписане – "Підготовка до параду 9 травня 2033 року".

      російський календар 2019
      Діти на сторінках російського календаря//Фото: Міноборони РФ

      Ще одне фото про політ ракет на лінії зіткнення – "Новорічні іграшки, свічки і хлопавки".

      російський календар 2019
      Новий російський календар 2019//Фото: Міноборони РФ

      Міноборони РФ відзначилися ще одним вдалим жартом. На сторінці "квітня" росіяни зобразили двох російських військових з надписом "російські підсніжники".

      російський календар 2019
      "Російські підсніжники" на календарі РФ//Фото: Міноборони РФ

      На сторінці "червня" міноборони Росії зображує військових зі зброєю. Підписали фото – "Налаштування апаратури перед "концертом".

      російський календар 2019
      "Налаштування апаратури перед "концертом"//Фото: Міноборони РФ

      "Представляємо оригінальний армійський календар на 2019 рік, доступний для скачування з високою роздільною здатністю", – зазначили у прес-службі Міноборони РФ у Twitter.

       

      Теги: Курйозні новини Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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