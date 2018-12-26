Міноборони РФ випустило новий календар: росіяни жартували як могли – фото
Міністерство оборони Росії випустило календар на 2019 рік. Він містить багато фото з "крилатими висловами" про російську армію.
Календар розміщений на сайті відомства.
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На сторінках календаря зображена, зокрема, російська військова техніка.
Балістична ракета з підписом "Доставка вантажів у будь-яку країну"//Фото: Міноборони РФ
Фото з військовими дівчатами підписано – "Стрільба очима – таємна зброя Кремля".
Одна із сторінок російського календаря//Фото: Міноборони РФ
Крім того, одна з сторінок календаря зображує двох маленьких дівчаток у військовій формі з пілотками і георгіївськими стрічками. Фото підписане – "Підготовка до параду 9 травня 2033 року".
Діти на сторінках російського календаря//Фото: Міноборони РФ
Ще одне фото про політ ракет на лінії зіткнення – "Новорічні іграшки, свічки і хлопавки".
Новий російський календар 2019//Фото: Міноборони РФ
Міноборони РФ відзначилися ще одним вдалим жартом. На сторінці "квітня" росіяни зобразили двох російських військових з надписом "російські підсніжники".
"Російські підсніжники" на календарі РФ//Фото: Міноборони РФ
На сторінці "червня" міноборони Росії зображує військових зі зброєю. Підписали фото – "Налаштування апаратури перед "концертом".
"Налаштування апаратури перед "концертом"//Фото: Міноборони РФ
"Представляємо оригінальний армійський календар на 2019 рік, доступний для скачування з високою роздільною здатністю", – зазначили у прес-службі Міноборони РФ у Twitter.