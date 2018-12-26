Міноборони РФ випустило новий календар: росіяни жартували як могли – фото

Міністерство оборони Росії випустило календар на 2019 рік. Він містить багато фото з "крилатими висловами" про російську армію.

Календар розміщений на сайті відомства.

Читайте також: Путін виділився дивною поведінкою на зустрічі з Лукашенком: курйозне відео

На сторінках календаря зображена, зокрема, російська військова техніка.



Балістична ракета з підписом "Доставка вантажів у будь-яку країну"//Фото: Міноборони РФ

Фото з військовими дівчатами підписано – "Стрільба очима – таємна зброя Кремля".



Одна із сторінок російського календаря//Фото: Міноборони РФ

Крім того, одна з сторінок календаря зображує двох маленьких дівчаток у військовій формі з пілотками і георгіївськими стрічками. Фото підписане – "Підготовка до параду 9 травня 2033 року".



Діти на сторінках російського календаря//Фото: Міноборони РФ

Ще одне фото про політ ракет на лінії зіткнення – "Новорічні іграшки, свічки і хлопавки".



Новий російський календар 2019//Фото: Міноборони РФ

Міноборони РФ відзначилися ще одним вдалим жартом. На сторінці "квітня" росіяни зобразили двох російських військових з надписом "російські підсніжники".



"Російські підсніжники" на календарі РФ//Фото: Міноборони РФ

На сторінці "червня" міноборони Росії зображує військових зі зброєю. Підписали фото – "Налаштування апаратури перед "концертом".



"Налаштування апаратури перед "концертом"//Фото: Міноборони РФ

"Представляємо оригінальний армійський календар на 2019 рік, доступний для скачування з високою роздільною здатністю", – зазначили у прес-службі Міноборони РФ у Twitter.