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      Минобороны РФ выпустило новый календарь: россияне шутили как могли – фото

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      Минобороны РФ выпустило новый календарь: россияне шутили как могли – фото
      Минобороны РФ выпустило новый календарь: россияне шутили как могли – фото / Фото из открытых источников

      Министерство обороны России выпустило календарь на 2019 год. Он содержит много фото с "крылатыми выражениями" о российской армии.

      Календарь размещен на сайте ведомства.

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      На страницах календаря изображена, в частности, российская военная техника.

      російський календар 2019
      Баллистическая ракета с подписью "Доставка грузов в любую страну"//Фото: Минобороны РФ

      Фото с военными девушками подписано – "Стрельба глазами – тайное оружие Кремля".

      російський календар 2019
      Одна из страниц российского календаря//Фото: Минобороны РФ

      Кроме того, одна из страниц календаря изображает двух маленьких девочек в военной форме с пилотками и георгиевскими лентами. Фото подписано – "Подготовка к параду 9 мая 2033 года".

      російський календар 2019
      Дети на страницах российского календаря//Фото: Минобороны РФ

      Еще одно фото о полете ракет на линии соприкосновения – "Новогодние игрушки, свечи и хлопушки".

      російський календар 2019
      Новый российский календарь 2019//Фото: Минобороны РФ

      Минобороны РФ отличилось еще одной удачной шуткой. На странице "Апрель" россияне изобразили двух российских военных с надписью "российские подснежники".

      російський календар 2019
      "Российские подснежники" на календаре РФ//Фото: Минобороны РФ

      На странице "июня" Минобороны России изображает военных с оружием. Подписали фото – "Настройка аппаратуры перед "концертом".

      російський календар 2019

      "Настройка аппаратуры перед "концертом"//Фото: Минобороны РФ

      "Представляем оригинальный армейский календарь на 2019 год, доступный для скачивания с высоким разрешением", – отметили в пресс-службе Минобороны РФ в Twitter.

       

      Теги: Владимир Путин Новости России Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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