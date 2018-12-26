Минобороны РФ выпустило новый календарь: россияне шутили как могли – фото
Министерство обороны России выпустило календарь на 2019 год. Он содержит много фото с "крылатыми выражениями" о российской армии.
Календарь размещен на сайте ведомства.
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На страницах календаря изображена, в частности, российская военная техника.
Баллистическая ракета с подписью "Доставка грузов в любую страну"//Фото: Минобороны РФ
Фото с военными девушками подписано – "Стрельба глазами – тайное оружие Кремля".
Одна из страниц российского календаря//Фото: Минобороны РФ
Кроме того, одна из страниц календаря изображает двух маленьких девочек в военной форме с пилотками и георгиевскими лентами. Фото подписано – "Подготовка к параду 9 мая 2033 года".
Дети на страницах российского календаря//Фото: Минобороны РФ
Еще одно фото о полете ракет на линии соприкосновения – "Новогодние игрушки, свечи и хлопушки".
Новый российский календарь 2019//Фото: Минобороны РФ
Минобороны РФ отличилось еще одной удачной шуткой. На странице "Апрель" россияне изобразили двух российских военных с надписью "российские подснежники".
"Российские подснежники" на календаре РФ//Фото: Минобороны РФ
На странице "июня" Минобороны России изображает военных с оружием. Подписали фото – "Настройка аппаратуры перед "концертом".
"Настройка аппаратуры перед "концертом"//Фото: Минобороны РФ
"Представляем оригинальный армейский календарь на 2019 год, доступный для скачивания с высоким разрешением", – отметили в пресс-службе Минобороны РФ в Twitter.