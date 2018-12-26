Напуганные и без права голоса: соцопросы показали, что россияне хотят смены власти

У россиян возросла потребность в уважении и свободе, а также в лидерах, которые способны выразить эти ценности.

Об этом говорится в докладе "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?", передает DW.

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В числе причин снижения поддержки внешней политики Москвы авторы называют "шпионские скандалы, падающие ракеты, отдельные высказывания российских политиков", а также войну в Сирии.

У россиян возросла потребность в уважении и свободе, а также лидерах, которые способны выразить эти ценности, отмечается в исследовании. Меняется и отношение россиян к государству.

94% респондентов заявили, что больше полагаются на себя, чем на государство. 68% участников опроса видят Россию через пять лет ослабленным и отстающим в развитии государством, с напуганным и без права голоса населением.

При этом до 76% опрошенных готовы поддержать реформы, направленные на вывод страны из кризиса.