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      Напуганные и без права голоса: соцопросы показали, что россияне хотят смены власти

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      У россиян возросла потребность в уважении и свободе, а также в лидерах, которые способны выразить эти ценности.

      Об этом говорится в докладе "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?", передает DW.

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      В числе причин снижения поддержки внешней политики Москвы авторы называют "шпионские скандалы, падающие ракеты, отдельные высказывания российских политиков", а также войну в Сирии.

      У россиян возросла потребность в уважении и свободе, а также лидерах, которые способны выразить эти ценности, отмечается в исследовании. Меняется и отношение россиян к государству.

      94% респондентов заявили, что больше полагаются на себя, чем на государство. 68% участников опроса видят Россию через пять лет ослабленным и отстающим в развитии государством, с напуганным и без права голоса населением.

      При этом до 76% опрошенных готовы поддержать реформы, направленные на вывод страны из кризиса.

      Теги: Новости России
      Источник: 24 канал
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