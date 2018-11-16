Что больше всего волнует украинцев: интересные результаты социологического исследования

Среди наиболее важных проблем, которые волнуют украинцев, – военные действия на Востоке Украины (66,5%).

Об этом говорится в результатах совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. Разумкова и Социологической группой "Рейтинг", которое представили на пресс–конференции в УНИАН.

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На втором месте оказалась коррупция в органах власти – 40,4%. На третьем – безработица (30,7%) и рост цен (30,6%).

Меньше всего украинцев беспокоит вопрос статуса русского языка – 2,4%.

Стоит отметить, что опрос в виде личного интервью был проведен среди взрослого населения Украины с 27 октября по 4 ноября 2018 года. Всего было опрошено 1800 респондентов из всех областей Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Луганска и Донецка). Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра Разумкова 48% опрошенных украинцев верят, что Украина вернет Крым, 36% не верят в такую ​​возможность. Каждый десятый из украинцев готов вернуть Крым по силовому сценарию. Ведь более двух третей граждан убеждены: Крым должен и впредь оставаться частью Украины.