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      Патриотизм в сухих цифрах: чей Крым и сколько украинцев готовы отвоевать его с оружием в руках

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      "Вернем полуостров", "АТО продлится несколько часов" – обещаниями нас кормят регулярно. Впрочем, власть за язык никто не тянет давать гарантии относительно самого сложного. И беззубые высказывания власть имущих не влияют не твердые убеждения украинцев: Крым – это Украина, и никаких компромиссов с агрессором.

      Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12% украинцев.

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      48% опрошенных верят, что Украина вернет Крым, 36% не верят в такую возможность.


      Треть не верит, что полуостров вернут

      Большинство населения категорически не воспринимает идею обмена Крыма на Донбасс.


      Донбасс менять на Крым? Ни за что

      Принадлежность Крыма к оккупантам признают лишь 4% опрошенных.


      За то, чтобы отвоевать Крым

      Каждый десятый из украинцев готов вернуть полуостров силовым сценарием. Ведь более двух третей граждан убеждены: Крым должен и в дальнейшем оставаться частью Украины.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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