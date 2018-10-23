Патриотизм в сухих цифрах: чей Крым и сколько украинцев готовы отвоевать его с оружием в руках

"Вернем полуостров", "АТО продлится несколько часов" – обещаниями нас кормят регулярно. Впрочем, власть за язык никто не тянет давать гарантии относительно самого сложного. И беззубые высказывания власть имущих не влияют не твердые убеждения украинцев: Крым – это Украина, и никаких компромиссов с агрессором.

Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12% украинцев.

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48% опрошенных верят, что Украина вернет Крым, 36% не верят в такую возможность.



Треть не верит, что полуостров вернут

Большинство населения категорически не воспринимает идею обмена Крыма на Донбасс.





Донбасс менять на Крым? Ни за что

Принадлежность Крыма к оккупантам признают лишь 4% опрошенных.



За то, чтобы отвоевать Крым

Каждый десятый из украинцев готов вернуть полуостров силовым сценарием. Ведь более двух третей граждан убеждены: Крым должен и в дальнейшем оставаться частью Украины.

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