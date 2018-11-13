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      Сколько украинцев считают Россию агрессором

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      Большинство украинцев считают Россию агрессором
      Большинство украинцев считают Россию агрессором / Wnycstudios.org

      Большинство опрошенных граждан Украины, а именно 63%, считают Россию страной-агрессором в отношении Украинского государства.

      Об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Украинским центром экономических и политических исследований им. А. Разумкова и Социологической группой "Рейтинг".

      При этом 22% опрошенных украинцев не считают Россию агрессором, а еще 15% опрошенных затрудняются с ответом.

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      Что касается мнений по регионам, то страной-агрессором Россию считает большинство опрошенных на западе и в центре Украины, рассказал директор Социологической службы центра Разумкова Андрей Быченко, сообщает УНИАН.

      "На востоке примерно поровну считают и не считают, и на юге немного больше не считают Россию агрессором, чем считают", – сказал он.

      Интересными, на мой взгляд, являются ответы на этот вопрос среди тех, кто выступает за вступление в НАТО и против вступления в НАТО. Понятно, что 88%, то есть большинство тех, кто выступает за вступление в НАТО, считают Россию агрессором. При этом среди тех, кто против вступления в НАТО, считает Россию агрессором 40%. То есть, мы видим, что многие украинцы не увидели эффективности НАТО в нашем противостоянии с Россией,
      – сказал Быченко.

      Он считает, что это связано с тем, что Украина не получила столь явной поддержки от структур Запада – по крайней мере, как того хотела.

      К слову, по состоянию на октябрь в России возросли антиукраинские и антииммигрантские настроения, а общее ядро ксенофобов составляет 8-15% взрослого населения.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия социологическое исследование статистика
      Источник: 24 Канал
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