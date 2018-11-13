Скільки українців вважають Росію агресором

Більшість опитаних громадян України, а саме 63%, вважають Росію країною-агресором щодо Української держави.

Про це свідчать результати спільного соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та Соціологічною групою "Рейтинг".

При цьому 22% опитаних українців не вважають Росію агресором, а ще 15% опитаних вагаються з відповіддю.

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Щодо думок по регіонах, то країною-агресором Росію вважає більшість опитаних на заході і в центрі України, розповів директор Соціологічної служби центру Разумкова Андрій Биченко, повідомляє УНІАН.

"На сході приблизно порівну вважають і не вважають, і на півдні трохи більше не вважають Росію агресором, ніж вважають", – сказав він.

Цікавими, на мою думку, є відповіді на це питання серед тих, хто виступає за вступ до НАТО і проти вступу до НАТО. Зрозуміло, що 88%, тобто більшість тих, хто виступає за вступ до НАТО, вважають Росію агресором. При цьому серед тих, хто проти вступу до НАТО, вважає Росію агресором 40%. Тобто, ми бачимо, що багато українців не побачили ефективність НАТО в нашому протистоянні з Росією,

– сказав Биченко.

Він вважає, що це пов’язано з тим, що Україна не отримала настільки явної підтримки від структур Заходу – принаймні, як того прагнула.

До слова, станом на жовтень у Росії зросли антиукраїнські та антиіммігрантські настрої, а загальне ядро ​​ксенофобів становить 8-15% дорослого населення.