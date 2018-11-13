Скільки українців підтримують вступ України до НАТО

Українці продовжують підтримувати курс на євроінтеграцію та вступ до НАТО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС, Центром Разумкова та Соціологічною групою "Рейтинг.

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Згідно з даними опитування, вступ України до НАТО підтримують 40% респондентів, проти виступають 36% опитаних.

Якщо довелося б обирати один із векторів зовнішньополітичного курсу України, більшість (47%) обрали б вступ до ЄС, 11% - до Митного союзу. Все ж третина опитаних вважають, що Україна має бути рівновіддалена і від Євросоюзу, і від Росії.

Опитування проходило 19 жовтня – 2 листопада. Було опитано 10 000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України (крім населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 1%.