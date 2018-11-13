Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО

Украинцы продолжают поддерживать курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг.

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Согласно данным опроса, вступление Украины в НАТО поддерживают 40% респондентов, против выступают 36% опрошенных.

Если пришлось бы выбирать один из векторов внешнеполитического курса Украины, большинство (47%) выбрали бы вступление в ЕС, 11% - в Таможенный союз. Все же треть опрошенных считают, что Украина должна быть равноудалена и от Евросоюза, и от России.

Опрос проходил 19 октября – 2 ноября. Было опрошено 10 000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.