Росіяни почали ще більше ненавидіти українців

У Росії виросли антиукраїнські і антиіммігрантські настрої, а загальне ядро ​​ксенофобів становить 8-15% дорослого населення.

Про це заявив глава "Левада-центру" Лев Гудков, передає "Інтерфакс".

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За його словами, в РФ виросли антиукраїнські настрої. Крім того, антикавказькі установки поступилися місцем антициганським і антиіммігрантським настроям. Особливо це стосується гастарбайтерів з Середньої Азії, расистських установок до китайців і чорношкірих, і помірних античеченських настроїв. Також за його словами, також в РФ є 20-30% населення, які поділяють расистські гасла.

"Останній сплеск етнонаціональної напруженості припадає на 2013 рік", – сказав Гудков.

Він зазначив, що причиною цього стала "конфронтація" з Європою та війна на сході України, яка викликана російською агресією і втручанням.

Соціолог додав, що вцілому в РФ антисемітські настрої залишаються на колишньому "низькому" рівні. Він охарактеризував ситуацію в Росії як "латентну агресивність, яка може стати відкритою агресією, якщо буде забезпечена національна мобілізація".