16:39
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россияне стали еще больше ненавидеть украинцев

      253 Читати новину українською
      Антиукраинские настроения в России
      Антиукраинские настроения в России / independentview.net

      В России выросли антиукраинские и антииммигрантские настроения, а общее ядро ксенофобов составляет 8-15% взрослого населения.

      Об этом заявил глава "Левада-центра" Лев Гудков, передает "Інтерфакс".

      Читайте также: У Путина рекордно упал рейтинг: данные опроса

      По его словам, в РФ выросли антиукраинские настроения. Кроме того, антикавказские установки уступили место антициганским и антииммигрантским настроениям. Особенно это касается гастарбайтеров из Средней Азии, расистских установок к китайцам и чернокожим, и умеренных античеченских настроений. Также по его словам, в РФ есть 20-30% населения, которые разделяют расистские лозунги.

      "Последний всплеск этнонациональной напряженности приходится на 2013 год", – сказал Гудков.

      Он отметил, что причиной этого стала "конфронтация" с Европой и война на востоке Украины, которая вызвана российской агрессией и вмешательством.

      Социолог добавил, что в целом в РФ антисемитские настроения остаются на прежнем "низком" уровне. Он охарактеризовал ситуацию в России как "латентную агрессивность, которая может стать открытой агрессией, если будет обеспечена национальная мобилизация".

       

      Теги: Новости Украины Новости политики социологическое исследование Война на Донбассе Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      сегодня , 16:00 Школа як магазин: про "безкоштовну" освіту у системі тотального мовчання, цькування і поборів
      Дмитро Гнап
      Кругова порука по-новому: як розслідують справу чинного судді Верховного суду Ольги Ступак
      сегодня , 15:30 Кругова порука по-новому: як розслідують справу чинного судді Верховного суду Ольги Ступак
      Роман Маселко
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 15:00 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька
      Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      сегодня , 15:00 Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина
      Злой Одессит
      Ангела Меркель: биография политика
      сегодня , 14:50 Ангела Меркель: биография политика
      Настя Сукач 1853
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Главные новости 24 августа: День Независимости, ориентиры Украины и вступление в НАТО
       25 августа , 09:00
      Прекращение выплаты пенсий переселенцам незаконно: решение Верховного Суда
       4 сентября , 18:33
      В офисе президента Карпат проводится обыск
       6 сентября 2017 , 12:33
      Серхио Рамос резко ответил Марадоне и неожиданно возвеличил Месси
       21 июня , 11:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук