Россияне стали еще больше ненавидеть украинцев

В России выросли антиукраинские и антииммигрантские настроения, а общее ядро ксенофобов составляет 8-15% взрослого населения.

Об этом заявил глава "Левада-центра" Лев Гудков, передает "Інтерфакс".

Читайте также: У Путина рекордно упал рейтинг: данные опроса

По его словам, в РФ выросли антиукраинские настроения. Кроме того, антикавказские установки уступили место антициганским и антииммигрантским настроениям. Особенно это касается гастарбайтеров из Средней Азии, расистских установок к китайцам и чернокожим, и умеренных античеченских настроений. Также по его словам, в РФ есть 20-30% населения, которые разделяют расистские лозунги.

"Последний всплеск этнонациональной напряженности приходится на 2013 год", – сказал Гудков.

Он отметил, что причиной этого стала "конфронтация" с Европой и война на востоке Украины, которая вызвана российской агрессией и вмешательством.

Социолог добавил, что в целом в РФ антисемитские настроения остаются на прежнем "низком" уровне. Он охарактеризовал ситуацию в России как "латентную агрессивность, которая может стать открытой агрессией, если будет обеспечена национальная мобилизация".