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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Українці назвали головні політичні події 2018 року

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      Головні політичні події 2018 року
      Головні політичні події 2018 року / Фото з вільних мереж

      Головними політичними подіями 2018 року більшість українців вважають проведення Об'єднавчого собору православних церков і створення єдиної помісної церкви. Такої думки дотримуються 24% українців..

      Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

      Читайте також: Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає

      Другою головною політичною подією року, на думку 17% українців, є введення воєнного стану, а третьою – інцидент у Керченській протоці (9%). Ще 7% опитаних головною подією року вказали продовження війни.

      При цьому 12% українців не змогли назвати жодної події. Минулого року цей показник становив 25%.

      Щодо головних політичних подій року у світі, то на першу сходинку українці поставили протести у Франції (7% опитаних). Далі йдуть: посилення санкцій проти Росії (4%), події у Вірменії (3%), індицент у Керченській протоці (3%).

      Дослідження було проведено з 19 по 25 грудня в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 осіб у віці від 18 років.

      чим запам'ятався 2018 рік: читайте добірку матеріалів
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини політики Війна на Донбасі Соціологічне дослідження Томос Православна церква України Статистика
      Джерело: 24 Канал
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