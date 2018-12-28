Українці назвали головні політичні події 2018 року

Головними політичними подіями 2018 року більшість українців вважають проведення Об'єднавчого собору православних церков і створення єдиної помісної церкви. Такої думки дотримуються 24% українців..

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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Другою головною політичною подією року, на думку 17% українців, є введення воєнного стану, а третьою – інцидент у Керченській протоці (9%). Ще 7% опитаних головною подією року вказали продовження війни.

При цьому 12% українців не змогли назвати жодної події. Минулого року цей показник становив 25%.

Щодо головних політичних подій року у світі, то на першу сходинку українці поставили протести у Франції (7% опитаних). Далі йдуть: посилення санкцій проти Росії (4%), події у Вірменії (3%), індицент у Керченській протоці (3%).

Дослідження було проведено з 19 по 25 грудня в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 осіб у віці від 18 років.