Найгучніші скандали 2018 року: "відставка" Луценка, гранати Савченко та Марченко в "Танцях"

Політичне життя 2018 року було багате на резонансні заяви, звинувачення та скандали, які траплялися в Україні та за її межами. Рік, що минає, запам'ятався гучними затриманнями нардепів, конфліктами з сусідніми країнами, переходом артистів з шоу-бізнесу в політику, танцями куми Путіна Оксани Марченко в популярному шоу та скандалами у футболі через українські патріотичні гасла.

Журналісти 24 каналу підвели підсумки року та підготували підбірку найгучніших політичних скандалів, які сталися у 2018 році.

"Відставка" Луценка: піар чи визнання непрофесійності

6 листопада генеральний прокурор України Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Після цього на прохання першого віце-спікера Ірини Геращенко питання про можливість відставки Луценка з посади генерального прокурора поставили на рейтингове голосування. "За" проголосували 38 нардепів, 116 – "проти".

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7 листопада генеральний прокурор подав президентові Петру Порошенку заяву про відставку, проте вже 9 листопада глава держави повернув заяву Луценка, мотивуючи це тим, що він отримав вотум довіри в парламенті. Після цього очільник ГПУ заявив, що "працюватиме максимально" зі всіма справами щодо нападів на активістів.

Чимало політиків та експертів відзначають, що заява Луценка – це гра на публіку, піар-хід і спроба зняти з себе відповідальність за відсутність конкретних результатів у розслідуванні резонансних злочинів.

Хто такий Юрій Луценко: дивіться відео

Скандал з угорськими паспортами

Конфлікт України та Угорщини почався ще у 2017 році. Тоді Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через закон про освіту, який нібито став загрозою для угорської меншини на Закарпатті.

У 2018 році конфлікт між сусідніми країнами розгорівся з новою силою. У вересні стало відомо, що на Закарпатті українцям видають угорські паспорти. Згодом з'явилась інформація, що у Берегові українцям насправді не видавали угорських паспортів, а на відео зафіксовано лише один із етапів для отримання громадянства Угорщини.

Відео отримання паспорта Угорщини на Закарпатті

Це викликало гучний дипломатичний скандал. 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові Закарпатської області "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та вислала його з країни. У відповідь на це офіційний Будапешт, зі свого боку, заявив про вислання українського консула.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача угорських паспортів не суперечить законам України, а нібито відповідає угорським, європейським та міжнародним нормам. Зі свого боку глава МЗС України Павло Клімкін зазначив, що проблема скандалу з видачею угорських паспортів у Береговому полягає не тільки в самому факті видання документів, а й у вимогах приховати це від української влади.

Окрім того, у 2018 році Угорщина продовжила блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО та закидати звинувачення українській стороні у порушенні прав нацменшин.

Розбірки антикорупціонерів

Конфлікт між главою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким і очільником Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником виник навесні. У кабінеті Холодницького знайшли обладнання для прослуховування, закладене в акваріум. Як з’ясувалося, прослушку здійснювала ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження на голову САП. Тоді скандал зам’яли, а Ситник і Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій.

Згодом, керівник НАБУ почав скаржитися, що Холодницький затягує підписання підозр фігурантам гучних розслідувань. У відповідь, в САП заявили, що НАБУ займається політикою та піаром замість реальних розслідувань.

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19 вересня між антикорупціонерами виник новий конфлікт. Керівник САП Назар Холодницький заявив, що детективи НАБУ намагалися встановити обладнання для прослуховування у будівлі САП. Тоді працівники обох відомств навіть влаштували бійку в самому центрі Києва та розтрощили кілька авто. У НАБУ всі звинувачення щодо прослуховування заперечили.

На думку експертів, одна з причин загострення конфлікту між НАБУ і САП – наближення президентських виборів і взаємне загострення страхів.

Савченко: шлях від героя до ворога України

15 березня генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко у підготовці масштабного теракту в парламенті з метою захоплення державної влади. У цей же день вона принесла у сесійну залу Верховної Ради щонайменше три гранати і пістолет.

За інформацією українських спецслужб, політикиня вступила у змову із ватажками так званої "ДНР" та, заручившись допомогою переговірника бойовиків Володимира Рубана, намагалася доправити із непідконтрольних Україні територій велику кількість зброї.

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Метою екс-бранки Кремля було здійснення терористичного акту у Верховній Раді, вбивство перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

22 березня Верховна Рада зняла із Савченко недоторканність, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Зараз вона перебуває у СІЗО, де кілька разів оголошувала про голодування.

Що треба знати про скандальну Надію Савченко: відео

Зазначимо, незважаючи на перебування за гратами, Надія Савченко оголосила, що буде брати участь у президентських виборах у березні 2019 року.

Тріщина у дружбі України і Польщі

26 січня Сейм Польщі ухвалив закон про Інститут національної пам'яті, або так званий "антибандерівський закон". Згідно з ним, кожному, хто на території Польщі публічно вживатиме термін "польські концтабори", а також визнаватиме співучасть польської держави або її народу в Голокості, або заперечуватиме "злочини українських націоналістів", загрожує штраф або ув’язнення до трьох років.

6 лютого закон підписав президент Польщі Анджей Дуда, а вже 1 березня він вступив у силу. У червні Сейм Польщі вилучив із закону про Інститут національної пам'яті норми про кримінальну відповідальність за звинувачення поляків у військових злочинах в роки Другої світової війни.

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За словами українського керівництва, цей закон – недружній крок стосовно України та "удар у спину" від Варшави, а найбільшу вигоду від нього має Кремль. Окрім того, він несе загрозу для свободи всіх українців, які перебувають та працюють на території Польщі.

Проти цього закону активно виступила не тільки влада України, а й США та Ізраїлю. Зокрема, представниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт заявила, що цей документ може підірвати свободу слова в країні і погіршити відносини поляків з зарубіжними партнерами, а Ізраїль відкликав свого посла з Варшави.

Медичний скандал із заступником Супрун

У червні розгорівся скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського. Низка ЗМІ повідомила, що він під час розгляду у Рахунковій палаті звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету заявив "Це рак. Вони всі помруть".

Після таких заяв частина користувачів мережі почали вимагати відставки чиновника. Сам Лінчевський пояснив, що ці слова було вирвано з контексту та перекручено. Окрім того, він вибачився за таку образливу фразу перед пацієнтами, їхніми родинами та небайдужими громадянами.

Пізніше оприлюднили стенограму виступу Лінчевського, у якому він говорив про неефективність програми лікування онкохворих за кордоном. Згідно із записом, заступник Супрун сказав: "Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використання грошей. У сухому залишку 25 відсотків пацієнтів, власне, помирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне, потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно".

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До слова, у зв’язку зі скандалом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив відкрити дисциплінарне провадження проти заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського. Проте дисциплінарна комісія, вивчивши усі матеріали та висновки експертів, не знайшла порушень у його висловлюваннях.

З шоу-бізнесу в політику: перший "удар" по Приходько

Українська співачка та волонтерка Анастасія Приходько заявила, що покидає сцену, йде у політику та долучається до партії Юлії Тимошенко "Батьківщина".

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У листопаді її на інтерв'ю запросила Яніна Соколова, проте новоспечена політикиня не витримала незручних запитань і зі скандалом пішла з прямого ефіру "5 каналу". Журналістка часто ловила екс-артистку на маніпуляційних заявах і завчених фразах, демонструючи, що не найкраще розуміється у політичній ситуації. Коли Приходько не знала, що відповісти, їй активно підказували з-за кадру її супутники.

Анастасія Приходько розповіла Соколовій, на які гроші живе Тимошенко: відео

Згодом, сама екс-виконавиця заявила, що ведуча програми "Рандеву" Яніна Соколова нібито спровокувала її покинути ефір, оскільки принижувала її лідерку Юлію Тимошенко та маніпулювала інформацією. Також вона наголосила, що така риторика президентського каналу, мабуть, свідчить про те, що Порошенко всіма способами прагне залишитися при владі.

У відповідь на такі закиди, Соколова заявила, що служить професії, а не власнику каналу. Окрім того, журналістка додала, що у своїй програмі з Приходько змогла показати, ким є насправді є прихильниця Тимошенко.

Футбольні пристрасті навколо "Слава Україні"

7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2018. Колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч після гри записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!".

Дивіться відеозвернення Віди і Вукоєвича:

Через такі патріотичні слова хорватів розгорівся справжній політичний скандал, адже вони обурили росіян, які почали шукати у вчинку футболістів політичний підтекст. FIFA винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же FIFA все-таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).

За хорватських футболістів заступилася ФФУ. Там офіційно заявили, що "обурені початком цькуванням Віди" та направили листи у ФІФІ та УЄФА. Проте, найбільшу підтримку екс-гравцям "Динамо" висловили самі українці. Вони влаштували флешмоб у соцмережах та обвалили рейтинг сторінок FIFA до 1,6 зірки з п'яти.

Скандальні танці Оксани Марченко

Найгучнішим скандалом популярного шоу "Танці з зірками 2018" стала участь куми Володимира Путіна та дружини проросійського політика Віктора Медведчука Оксани Марченко. Після того, як жінка погодилася стати конкурсанткою проекту, мережа вибухнула обуренням. Люди вимагали від телеканалу схаменутись та в час російської агресії на території України відмовитись від такої затії. Долучились до протесту і журналісти телеканалу "1+1", які написали відповідного листа до керівництва.

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Попри всі заяви Марченко таки вийшла на паркет. Її партнером став танцівник Дмитро Чаплін. На початку сезону шоу вона заявила, що буде танцювати доти, доки цього хочуть глядачі. Дружина Медведчука протанцювала 7 ефірів, а перед 8 оголосила, що йде з проекту. Причиною несподіваного рішення стала травма, яку дружина Марченко приховувала навіть від лікарів. За її словами, на одній з репетицій вона зламала 2 ребра.