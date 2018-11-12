Приходько – показник безпринципності Тимошенко, – експерт

Юлія Тимошенко підбирає будь-які політичні активи, щоб розширити електоральну базу. Серед таких і Настя Приходько. Хоча з "Батьківщиною" це може зіграти злий жарт.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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У Приходько, зазначає він, є своя аудиторія і прихильники. Але невідомо, чи вони прийдуть голосувати, а якщо так – то не факт, що саме за Юлію Тимошенко і "Батьківщину".

"Батьківщина" стає розмитою партією, коли не зрозуміло, хто є хто. Це добре видно по Приходько. Що доводить безпринципність самої Тимошенко в пошуку електоральних балів, а не реальних людей, які допоможуть їй реалізувати стратегію. Яке відношення до "Нового курсу" має Приходько? Вона намагалася проштовхнути завчені тези, що Тимошенко віддала всі кредити МВФ. Хоча Тимошенко і Азаров – лідери по отриманню кредитів. Кожен з них під час прем’єрства взяв по двадцять мільярдів доларів. І ці борги досі не повернуті,

– наголошує Микола Давидюк.

Втім, зауважує політолог, Юлія Тимошенко ще не взяла Приходько і не факт, що погодиться. Список на вибори Тимошенко формуватиме жорстко і прагматично. При цьому Давидюк нагадує: в Приходько сумнівна репутація. Вона програла колись конкурс Євробачення в Україні і тому виступила від Росії.

З боку Приходько – це імітація політики. Загальний комедійний жанр дозволяє їй виступати, позиціонуючи себе, як лідера думки. Приходько не зможе стати міністром культури. Вона не зможе виконати належним чином обов’язки, будучи районним депутатом,

– підкреслив Давидюк.

Нагадаємо, колишня співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно пішла у політику і долучилася до партії Юлії Тимошенко "Батьківщина", зі скандалом пішла з прямого ефіру "5 каналу", не витримавши незручних запитань. Журналістка часто ловила Анастасію на маніпуляційних заявах і завчених фразах. Коли Приходько не знала, що відповісти, їй активно підказували з-за кадру її супутники.



Наприкінці липня Анастасія Приходько заявила, що йде у політику і організовує новий суспільно-політичний рух разом з заступником командира Української добровольчої армії (УДА) та командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрієм Гергертом. Згодом з’явилася інформація, що співачка вирішила покинути сцену. Такий крок вона пояснила тим, що втомилася слухати, коли її називають неформатом.

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