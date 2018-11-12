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      Приходько – показатель беспринципности Тимошенко, – эксперт

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      Как на рейтинги Юлии Тимошенко повлияют заявления ее новых сторонников?
      Как на рейтинги Юлии Тимошенко повлияют заявления ее новых сторонников? / Фото из открытых источников

      Юлия Тимошенко подбирает любые политические активы, чтобы расширить электоральную базу. Среди таких и Настя Приходько. Хотя с "Батькивщиной" это может сыграть злую шутку.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      У Приходько, отмечает он, есть своя аудитория и поклонники. Но неизвестно, придут ли они голосовать, а если да – то не факт, что именно за Юлию Тимошенко и "Батькивщину".

      "Батькивщина" становится размытой партией, когда не понятно, кто есть кто. Это хорошо видно по Приходько. Что доказывает беспринципность самой Тимошенко в поиске электоральных баллов, а не реальных людей, которые помогут ей реализовать стратегию. Какое отношение к "Новому курсу" имеет Приходько? Она пыталась протолкнуть заученные тезисы, Тимошенко отдала все кредиты МВФ. Хотя Тимошенко и Азаров – лидеры по получению кредитов. Каждый из них во время премьерства взял по двадцать миллиардов долларов. И эти долги до сих пор не возвращены,
      – отмечает Николай Давидюк.

      Впрочем, замечает политолог, Юлия Тимошенко еще не приняла Приходько и не факт, что согласится. Список на выборы Тимошенко формировать жестко и прагматично. При этом Давидюк напоминает: у Приходько сомнительная репутация. Она проиграла когда-то конкурс Евровидения в Украине и поэтому выступила от России.

      Со стороны Приходько – это имитация политики. Общий комедийный жанр позволяет ей выступать, позиционируя себя, как лидера мысли. Приходько не сможет стать министром культуры. Она не сможет выполнить должным образом обязанности, будучи районным депутатом,
      – подчеркнул Давидюк.

      Напомним, бывшая певица Анастасия Приходько, которая недавно ушла в политику и присоединилась к партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", со скандалом ушла с прямого эфира "5 канала", не выдержав неудобных вопросов. Журналистка часто ловила Анастасию на манипуляционных заявлениях и заученных фразах. Когда Приходько не знала, что ответить, ей активно подсказывали из-за кадра ее спутники.

      В конце июля Анастасия Приходько заявила, что уходит в политику и организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергерт. Впоследствии появилась информация, что певица решила покинуть сцену. Такой шаг она объяснила тем, что устала слушать, когда ее называют неформатом.

      За счет чего живет Юлия Тимошенко. Версия Насти Приходько. Видео 

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 Анастасия Приходько
      Источник: 24 канал
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