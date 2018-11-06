Городской голова Львова Андрей Садовый назвал деятельность пророссийского политика Виктора Медведчука приговором для Украины после Революции Достоинства и пяти лет войны на Востоке.

Об этом со ссылкой на Садового сообщает "Самопомич" в Facebook.

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"Медведчук покупает украинские ТВ-каналы, Медведчук продолжает зарабатывать на рынке нефти и газа в Украине, Медведчук возглавляет партию "За жизнь". Надеюсь, все прекрасно понимают, что будет дальше, если ничего не изменится?", – заявил мэр Львова.

По его словам, присутствие кума Путина в украинской политике является недопустимым после всех трагических событий на Евромайдане и войны на Донбассе.

Медведчук в украинской политике и в будущем украинском парламенте – это приговор Украине после Революции и пяти лет войны. И этот реванш не остановит ни Порошенко, ни Тимошенко. Ибо они и есть реванш,

– подчеркнул Садовый.

Дивіться відео, хто такий Віктор Медведчук:

Напомним, Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной.