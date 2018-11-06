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      Вони і є реванш, – Садовий про Тимошенко і Порошенка

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

      Міський голова Львова Андрій Садовий назвав діяльність проросійського політика Віктора Медведчука вироком для України після Революції Гідності і п’яти років війни на Сході.

      Про це з посиланням на Садового повідомляє "Самопоміч" у Facebook.

      Читайте також: Щоб виграти у війні з Росією, Україні потрібно виграти чотири битви, – Андрій Садовий

      "Медведчук купує українські ТБ-канали, Медведчук продовжує заробляти на ринку нафти і газу в Україні, Медведчук очолює партію "За життя". Надіюсь, всі прекрасно розуміють, що буде далі, якщо нічого не зміниться?", – заявив мер Львова.

      За його словами, присутність кума Путіна в українській політиці є неприпустимим після усіх трагічних подій на Євромайдані та війни на Донбасі.

      Медведчук в українській політиці і в майбутньому українському парламенті – це вирок Україні після Революції і п'ятьох років війни. І цей реванш не зупинить ані Порошенко, ані Тимошенко. Бо вони і є реванш,
      – наголосив Садовий.

      Дивіться відео, хто такий Віктор Медведчук:

       

      Нагадаємо, Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною.

      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Юлія Тимошенко Петро Порошенко Віктор Медведчук
      Джерело: 24 Канал
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