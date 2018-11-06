Вони і є реванш, – Садовий про Тимошенко і Порошенка

Міський голова Львова Андрій Садовий назвав діяльність проросійського політика Віктора Медведчука вироком для України після Революції Гідності і п’яти років війни на Сході.

Про це з посиланням на Садового повідомляє "Самопоміч" у Facebook.

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"Медведчук купує українські ТБ-канали, Медведчук продовжує заробляти на ринку нафти і газу в Україні, Медведчук очолює партію "За життя". Надіюсь, всі прекрасно розуміють, що буде далі, якщо нічого не зміниться?", – заявив мер Львова.

За його словами, присутність кума Путіна в українській політиці є неприпустимим після усіх трагічних подій на Євромайдані та війни на Донбасі.

Медведчук в українській політиці і в майбутньому українському парламенті – це вирок Україні після Революції і п'ятьох років війни. І цей реванш не зупинить ані Порошенко, ані Тимошенко. Бо вони і є реванш,

– наголосив Садовий.

Дивіться відео, хто такий Віктор Медведчук:

Нагадаємо, Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах 3 жовтня. Згодом міський голова Львова зауважив, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною.