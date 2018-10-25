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      Щоб виграти у війні з Росією, Україні потрібно виграти чотири битви, – Андрій Садовий

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      Андрій Садовий на Lviv Security Forum
      Андрій Садовий на Lviv Security Forum

      Андрій Садовий оголосив тези своєї доктрини перемоги у війні за Незалежність.

      Ними він поділився під час відкриття Lviv Security Forum.  У цьому Форумі беруть участь численні експерти з України та країн Заходу, а також міністр закордонних справ Павло Клімкін.

      Андрій Садовий переконаний, аби виграти у війні з Росією, Україні потрібно виграти чотири битви.

      Перша битва – політична. "Росія має два ключові важелі впливу на внутрішню політику в Україні. Це прямі агенти впливу і корупція. Ми всі добре знаємо людей, які працюють на Путіна – Медведчук, Добкін, Новинський, Вілкул, Рабінович. Вони їздять в Росію, отримують інструкції, вони є власниками медіа в Україні. Для Путіна важливо, аби українська політична еліта була корумпована. І тоді вона є вигідною для Кремля", – сказав Андрій Садовий.

      Другою він назвав економічну битву. Росії важливо прив’язати нашу економіку до себе. Після 2014 ми побачили зменшення товарообігу з Росією, але вже останні два роки імпорт з Росії сильно зріс. Ми майже програли битву за "Північний потік – 2", і питання енергетичної безпеки стає ключовим. Ми також повинні говорити про можливість інвестицій наших західних союзників в оборонний комплекс. Війна має дати поштовх серйозним інноваціям в цій галузі.

      Третя битва – мілітарна, вважає Садовий. Це питання захищеності, озброєння, максимальної підтримки захисників України.

      "Як виглядає бюджет Міноборони України? Це лише кілька зашифрованих рядочків. Бюджет оборони США – 500 сторінок детального опису. Ми боїмося, що ворог буде знати, що ми купили і за скільки? Він і так знає деталі цього бюджету. А от для українців він закритий", – пояснив політик.

      І ще одна, четверта битва – зовнішньополітична. Україні важливо вибудовувати двосторонні відносини із країнами Центральної Європи, США, Великою Британією, які розуміють, що таке Росія.

      Лише вигравши всі ці битви ми зможемо перемогти у війні, захистити Незалежність і звільнити всі окуповані території,
      – зазначив Андрій Садовий.

      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Безпековий форум у Львові Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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