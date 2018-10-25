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      Чтобы выиграть в войне с Россией, Украине нужно выиграть четыре битвы, – Андрей Садовый

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      Андрей Садовый на Lviv Security Forum
      Андрей Садовый на Lviv Security Forum

      Андрей Садовый объявил тезисы своей доктрины победы в войне за Независимость.

      Ими он поделился во время открытия Lviv Security Forum. В этом Форуме принимают участие многочисленные эксперты из Украины и стран Запада, а также министр иностранных дел Павел Климкин.

      Андрей Садовый убежден, чтобы выиграть в войне с Россией, Украине нужно выиграть четыре битвы.

      Первая битва – политическая. "Россия имеет два ключевых рычага влияния на внутреннюю политику в Украине. Это прямые агенты влияния и коррупция. Мы все хорошо знаем людей, которые работают на Путина – Медведчук, Добкин, Новинский, Вилкул, Рабинович. Они ездят в Россию, получают инструкции, они являются владельцами медиа в Украине. Для Путина важно, чтобы украинская политическая элита была коррумпирована. И тогда она является выгодной для Кремля", – сказал Андрей Садовый.

      Второй он назвал экономическую битву. России важно привязать нашу экономику к себе. После 2014 мы увидели уменьшение товарооборота с Россией, но уже последние два года импорт из России сильно вырос. Мы почти проиграли битву за "Северный поток – 2", и вопрос энергетической безопасности становится ключевым. Мы также должны говорить о возможности инвестиций наших западных союзников в оборонный комплекс. Война должна дать толчок серьезным инновациям в этой отрасли.

      Третья битва – милитарная, считает Садовый. Это вопрос защищенности, вооружения, максимальной поддержки защитников Украины.

      "Как выглядит бюджет Минобороны Украины? Это лишь несколько зашифрованных строчек. Бюджет обороны США – 500 страниц детального описания. Мы боимся, что враг будет знать, что мы купили и за сколько? Он и так знает детали этого бюджета. А вот для украинцев он закрыт", – пояснил политик.

      И еще одна, четвертая битва – внешнеполитическая. Украине важно выстраивать двусторонние отношения со странами Центральной Европы, США, Великобританией, которые понимают, что такое Россия.

      Лишь выиграв все эти битвы мы сможем победить в войне, защитить Независимость и освободить все оккупированные территории,
      – отметил Андрей Садовый.

      Теги: Форум безопасности во Львове Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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