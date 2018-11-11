Приходько зі скандалом покинула прямий ефір після питання про Тимошенко: відео

Колишня співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно пішла у політику і долучилася до партії Юлії Тимошенко "Батьківщина", зі скандалом пішла з прямого ефіру "5 каналу", не витримавши незручних запитань.

Інтерв'ю з екс-співачкою проводила журналістка каналу Яніна Соколова.

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Ведуча ставила Приходько питання щодо її громадянської позиції, війни на Донбасі, Мінських угод тощо. Також, під час ефіру, журналістка часто ловила Анастасію на маніпуляційних заявах і завчених фразах.

Окрім того, коли Приходько не знала, що відповісти, їй активно підказували з-за кадру її супутники, що супроводжували екс-співачку на ефірі.

Наприкінці інтерв'ю, Соколова запитала артистку: "Як зрозуміти, чи буде брехати Юлія Тимошенко чи Анастасія Приходько, чи ні?". Новоспечена політикиня відповіла: "щоб це зрозуміти, потрібно людині повірити".

Після цього, в розмову жінок знову втрутився один зі супроводжуючих колишньої виконавиці. Чоловік за кадром влаштував перепалку з журналісткою, а політикиня встала і пішла, відмовившись продовжувати інтерв'ю.

Анастасія Приходько зі скандалом пішла з прямого ефіру: дивіться відео

Нагадаємо, наприкінці липня Анастасія Приходько заявила, що йде у політику. Зокрема, вона оголосила, що організовує новий суспільно-політичний рух разом з заступником командира Української добровольчої армії (УДА) та командиром 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрієм Гергертом.



Згодом з’явилася інформація, що співачка вирішила покинути сцену. Такий крок вона пояснила тим, що втомилася слухати, коли її називають неформатом, відтак вирішила приділити більше часу собі. Щоправда за деякий час Приходько приголомшила ще однією заявою – виявилося, що митскиня приєдналася до "Батьківщини" Юлії Тимошенко.