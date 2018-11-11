Приходько со скандалом покинула прямой эфир после вопроса о Тимошенко: видео

Бывшая певица Анастасия Приходько, которая недавно пошла в политику и присоединилась к партии Юлии Тимошенко "Батькивщина", со скандалом ушла из прямого эфира "5 канала", не выдержав неудобных вопросов.

Интервью с экс-певицей проводила журналистка канала Янина Соколова.

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Ведущая задавала Приходько вопросы о ее гражданской позиции, войне на Донбассе, Минских соглашениях и тому подобные. Также, во время эфира, журналистка часто ловила Анастасию на манипуляционных заявлениях и заученных фразах.

Кроме того, когда Приходько не знала, что ответить, ей активно подсказывали из-за кадра ее спутники, сопровождавшие экс-певицу на эфире.

В конце интервью, Соколова спросила артистку: "Как понять, будет врать Юлия Тимошенко или Анастасия Приходько, или нет?". Новоиспеченная политик ответила: "Чтобы это понять, нужно человеку поверить".

После этого, в разговор женщин снова вмешался один из сопровождающих бывшей исполнительницы. Человек за кадром устроил перепалку с журналисткой, а политик встала и ушла, отказавшись продолжать интервью.

Анастасия Приходько со скандалом ушла из прямого эфира: смотрите видео

Напомним, в конце июля Анастасия Приходько заявила, что идет в политику. В частности, она объявила, что организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.



Впоследствии появилась информация, что певица решила покинуть сцену. Такой шаг она объяснила тем, что устала слушать, когда ее называют неформатом, поэтому решила уделить больше времени себе. Правда через некоторое время Приходько потрясла еще одним заявлением – оказалось, что деятель присоединилась к "Батькивщине" Юлии Тимошенко.