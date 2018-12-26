Самые громкие скандалы 2018 года: "отставка" Луценко, гранаты Савченко и Марченко в "Танцах"

Политическая жизнь 2018 года была богатой на резонансные заявления, обвинения и скандалы, которые случались в Украине и за ее пределами. Уходящий год запомнился громкими задержаниями нардепов, конфликтами с соседними странами, переходом артистов из шоу-бизнеса в политику, танцами кумы Путина Оксаны Марченко в популярном шоу и скандалами в футболе из-за украинских патриотических лозунгов.

Журналисты 24 канала подвели итоги года и подготовили подборку самых громких политических скандалов, которые произошли в 2018 году.

"Отставка" Луценко: пиар или признание непрофессионализма

6 ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". После этого по просьбе первого вице-спикера Ирины Геращенко вопрос о возможности отставки Луценко с должности генерального прокурора поставили на рейтинговое голосование. "За" проголосовали 38 нардепов, 116 – "против".

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7 ноября генеральный прокурор подал президенту Петру Порошенко заявление об отставке, однако уже 9 ноября глава государства вернул заявление Луценко, мотивируя это тем, что он получил вотум доверия в парламенте. После этого глава ГПУ заявил, что "будет работать максимально" со всеми делами относительно нападений на активистов.

Немало политиков и экспертов отмечают, что заявление Луценко – это игра на публику, пиар-ход и попытка снять с себя ответственность за отсутствие конкретных результатов в расследовании резонансных преступлений.

Кто такой Юрий Луценко: смотрите видео

Скандал с венгерскими паспортами

Конфликт Украины и Венгрии начался еще в 2017 году. Тогда Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании, который якобы стал угрозой для венгерского меньшинства на Закарпатье.

В 2018 году конфликт между соседними странами разгорелся с новой силой. В сентябре стало известно, что на Закарпатье украинцам выдают венгерские паспорта. Впоследствии появилась информация, что в Берегово украинцам на самом деле не выдавали венгерские паспорта, а на видео зафиксирован лишь один из этапов для получения гражданства Венгрии.

Видео получения паспорта Венгрии на Закарпатье

Это вызвало громкий дипломатический скандал. 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово Закарпатской области "персоной нон грата" (нежелательным лицом) и выслала его из страны. В ответ на это официальный Будапешт, со своей стороны, заявил о высылке украинского консула.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов не противоречит законам Украины, а якобы соответствует венгерским, европейским и международным нормам. Со своей стороны глава МИД Украины Павел Климкин отметил, что проблема скандала с выдачей венгерских паспортов в Берегово заключается не только в самом факте выдачи документов, но и в требованиях скрыть это от украинской власти.

Кроме того, в 2018 году Венгрия продолжила блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО и выдвигать обвинения украинской стороне в нарушении прав нацменьшинств.

Разборки антикоррупционеров

Конфликт между главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником возник весной. В кабинете Холодницкого нашли оборудование для прослушивания, заложенное в аквариум. Как выяснилось, прослушку осуществляла ГПУ по просьбе НАБУ, которое открыло производство на главу САП. Тогда скандал замяли, а Сытник и Холодницкий заявили, что не имеют друг к другу претензий.

Впоследствии, руководитель НАБУ начал жаловаться, что Холодницкий затягивает подписание подозрений фигурантам громких расследований. В ответ, в САП заявили, что НАБУ занимается политикой и пиаром вместо реальных расследований.

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19 сентября между антикоррупционерами возник новый конфликт. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что детективы НАБУ пытались установить оборудование для прослушивания в здании САП. Тогда работники обоих ведомств даже устроили драку в самом центре Киева и разбили несколько авто. В НАБУ все обвинения относительно прослушивания опровергли.

По мнению экспертов, одна из причин обострения конфликта между НАБУ и САП – приближение президентских выборов и взаимное обострение страхов.

Савченко: путь от героя до врага Украины

15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в подготовке масштабного теракта в парламенте с целью захвата государственной власти. В этот же день она принесла в сессионный зал Верховной Рады как минимум три гранаты и пистолет.

По информации украинских спецслужб, политик вступила в сговор с главарями так называемой "ДНР" и, заручившись помощью переговорщика боевиков Владимира Рубана, пыталась доставить с неподконтрольных Украине территорий большое количество оружия.

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Целью экс-пленницы Кремля было совершение террористического акта в Верховной Раде, убийство первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также обстрел прилегающих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность, а также дала разрешение на ее задержание и арест. Сейчас она находится в СИЗО, где несколько раз объявляла голодовку.

Что нужно знать о скандальной Надежде Савченко: видео

Отметим, несмотря на пребывание за решеткой, Надежда Савченко объявила, что будет участвовать в президентских выборах в марте 2019 года.

Трещина в дружбе Украины и Польши

26 января Сейм Польши принял закон Об Институте национальной памяти, или так называемый "антибандеровский закон". Согласно ему, каждому, кто на территории Польши публично будет употреблять термин "польские концлагеря", а также признает соучастие польского государства или его народа в Холокосте, или будет отрицать "преступления украинских националистов", грозит штраф или заключение до трех лет.

6 февраля закон подписал президент Польши Анджей Дуда, а уже 1 марта он вступил в силу. В июне Сейм Польши изъял из закона об институте национальной памяти нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны.

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По словам украинского руководства, этот закон – недружественный шаг в отношении Украины и "удар в спину" от Варшавы, а наибольшую выгоду от него имеет Кремль. Кроме того, он несет угрозу для свободы всех украинцев, которые находятся и работают на территории Польши.

Против этого закона активно выступила не только власть Украины, но и США и Израиля. В частности, представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что этот документ может подорвать свободу слова в стране и ухудшить отношения поляков с зарубежными партнерами, а Израиль отозвал своего посла из Варшавы.

Медицинский скандал с заместителем Супрун

В июне разгорелся скандал из-за слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. Ряд СМИ сообщили, что он во время рассмотрения в Счетной палате отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета, заявил "Это рак. Они все умрут".

После таких заявлений часть пользователей Сети потребовала отставки чиновника. Сам Линчевский объяснил, что эти слова были вырваны из контекста и истолкованы превратно. Кроме того, он извинился за такую обидную фразу перед пациентами, их семьями и неравнодушными гражданами.

Позже обнародовали стенограмму выступления Линчевского, в котором он говорил о неэффективности программы лечения онкобольных за рубежом. Согласно записи, заместитель Супрун сказал: "Что касается эффективности. Что касается нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы – ноль процентов. Те проблемы, то есть те онкологические заболевания, которые, собственно, нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно".

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К слову, в связи со скандалом премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открыть дисциплинарное производство против заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. Однако дисциплинарная комиссия, изучив все материалы и выводы экспертов, не нашла нарушений в его высказываниях.

Из шоу-бизнеса в политику: первый "удар" по Приходько

Украинская певица и волонтер Анастасия Приходько заявила, что покидает сцену, идет в политику и присоединяется к партии Юлии Тимошенко "Батькивщина".

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В ноябре ее на интервью пригласила Янина Соколова, однако новоиспеченная политик не выдержала неудобных вопросов и со скандалом ушла с прямого эфира "5 канала". Журналистка часто ловила экс-артистку на манипуляционных заявлениях и заученных фразах, демонстрируя, что та не лучшим образом разбирается в политической ситуации. Когда Приходько не знала, что ответить, ей активно подсказывали из-за кадра ее спутники.

Анастасия Приходько рассказала Соколовой, на какие деньги живет Тимошенко: видео

Впоследствии, сама экс-исполнительница заявила, что ведущая программы "Рандеву" Янина Соколова якобы спровоцировала ее покинуть эфир, поскольку унижала ее лидера Юлию Тимошенко и манипулировала информацией. Также она подчеркнула, что такая риторика президентского канала, видимо, свидетельствует о том, что Порошенко всеми способами хочет остаться у власти.

В ответ на такие упреки Соколова заявила, что служит профессии, а не владельцу канала. Кроме того, журналистка добавила, что в своей программе с Приходько смогла показать, кем является на самом деле является поклонница Тимошенко.

Футбольные страсти вокруг "Слава Украине"

7 июля сборная Хорватии победила сборную России в четвертьфинале Чемпионата мира 2018. Бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич после игры записали видеообращение, в котором заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!".

Смотрите видеообращение Виды и Вукоевича:

Из-за таких патриотических слов хорватов разгорелся настоящий политический скандал, так как они возмутили россиян, которые начали искать в поступке футболистов политический подтекст. FIFA вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же FIFA все-таки оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение" на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).

За хорватских футболистов вступилась ФФУ. Там официально заявили, что "возмущены началом травли Виды" и направили письма в ФИФИ и УЕФА. Однако, наибольшую поддержку экс-игрокам "Динамо" выразили сами украинцы. Они устроили флешмоб в соцсетях и обвалили рейтинг страниц FIFA до 1,6 звезды из пяти.

Скандальные танцы Оксаны Марченко

Самым громким скандалом популярного шоу "Танцы со звездами 2018" стало участие кумы Владимира Путина и жены пророссийского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. После того, как женщина согласилась стать конкурсанткой проекта, сеть взорвалась негодованием. Люди требовали от телеканала одуматься и во время российской агрессии на территории Украины отказаться от такой затеи. Присоединились к протесту и журналисты телеканала "1+1", которые написали соответствующее письмо к руководству.

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Несмотря на все заявления, Марченко все же вышла на паркет. Ее партнером стал танцовщик Дмитрий Чаплин. В начале сезона шоу она заявила, что будет танцевать до тех пор, пока этого хотят зрители. Жена Медведчука протанцевала 7 эфиров, а перед 8 объявила, что уходит с проекта. Причиной неожиданного решения стала травма, которую жена Медведчука скрывала даже от врачей. По ее словам, на одной из репетиций она сломала 2 ребра.