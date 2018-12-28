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      Украинцы назвали главные политические события 2018 года

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      Главные политические события 2018 года
      Главные политические события 2018 года / Фото из свободных сетей

      Главными политическими событиями 2018 года большинство украинцев считают проведение Объединительного собора православных церквей и создание единой поместной церкви. Такого мнения придерживаются 24% украинцев.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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      Вторым главным политическим событием года, по мнению 17% украинцев, является введение военного положения, а третьим – инцидент в Керченском проливе (9%). Еще 7% опрошенных главным событием года указали продолжение войны.

      При этом 12% украинцев не смогли назвать ни одного события. В прошлом году этот показатель составлял 25%.

      Относительно главных политических событий года в мире, то на первую ступеньку украинцы поставили протесты во Франции (7% опрошенных). Далее идут: усиление санкций против России (4%), события в Армении (3%), индицент в Керченском проливе (3%).

      Исследование было проведено с 19 по 25 декабря во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 человек в возрасте от 18 лет.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Статистика Православная церковь Украины Томос Социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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