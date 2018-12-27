Ключевые цитаты года: какими словами в Украине запомнился 2018-й

Слово – мощное оружие, которым можно как ранить, так и сплотить. Им можно развеять темный мрак и достучаться до черствые сердца. Год уходящий был богат на различные события: победы, измены, моменты, из-за которых замирала вся страна и мир, однако после долгой или короткой паузы всегда появлялось слово.

Редакция 24 канала подобрала для вас значимые выражения 2018 года – от вдохновляющих и решающих к бессмысленным.

"Чуда не будет. Будет война"

Сергей Жадан – не просто любимый всеми писатель, это человек, который уже довольно длительное время является своеобразным голосом совести для украинцев. Он не устает повторять: в Украине – война, потому что иногда выглядит так, что об этом если не забыли, то вот-вот забудут.

Жесткие, но правдивые слова о войне, которая продолжается и о которой нужно помнить, Жадан говорил еще в начале 2018-го, в новогодне-рождественское время. Время, когда всем так хочется верить в сказку и чудо и когда совсем не хочется помнить о том, что кто-то умирает на Востоке от вражеских пуль.

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"Уже в Бахмуте начинаешь обращать внимание на новогодние огни и украшения. Ну да – впереди праздник, война остается позади. Позади остается черный тяжелый грунт неубранных полей. Позади остается холодное низкое небо над "серой зоной". Позади остаются забитые фанерой окна мирного населения и бойницы армейских казарм. Чем дальше, тем больше елок и яркой рекламы. Харьков целиком тонет в свете и мишуре. Улицы забиты поздравлениями от президента и мэра, в магазинах не протолкнешься, в ресторанах нет свободных мест. Ну да – все не могут жить войной, война утомляет, война измучивает, истощает. Особенно тех, кто не имеет к ней никакого отношения. Всем хочется покоя. Всем хочется уюта. Все хотят чуда", – писал он.

Жадан уверен: война не завершится, пока о ней не помнят и пока Украина не объединится для того, чтобы выстоять.

Вот только чуда не будет. Будет война. И выстоять в ней можно только всем вместе – и восточным, и западнякам, и военным, и гражданским. Независимо от настроений,

– отмечает он.

"Мы придумали вам сюрреализм. Я хотела напугать вас!"

Если кто-то пытается "вернуть украинцам память", напоминая, что на Донбассе уже 4 год идет война, кое-кто этой темой манипулирует. Один из самых громких скандалов 2018-го года – арест бывшей пленницы Кремля и нардепа Надежды Савченко вместе с ее соратником – руководителем ОО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

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Их обвиняют в сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и в подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также – в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также – подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

Перед своим задержанием команда Савченко обнародовала в сети странное видео, на котором экс-нардеп стоит на фоне пустого зала украинского парламента.

Единственные слова, которые она говорит на видео – это: "Бабах! Что обоср*лись?"

Позже, выслушивая обвинения от генпрокурора Луценко, опальная экс-нардеп заявила, что готовила политическую провокацию и собиралась просто напугать власть.

Мы придумали вам сюрреализм, почему же вы не сказали, что минометы должны были заезжать в мусоровозах. Вы хотите напугать людей, а я хотела напугать вас! Я хотела всколыхнуть Украину,

– заявила тогда Савченко.

Она также решила отшутиться на обвинения о том, что приходила в Раду с боевыми гранатами, поэтому принесла на комитет ВР, который рассматривал снятия с нее депутатской неприкосновенности, фрукты – две гранаты.

"Очень важно было показать сейчас вам, что вы ходите очень близко у смерти. Вас всех пугает, были у меня гранаты, или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. Вот. Гранаты были", – сказала Савченко, взяв пакетик, который лежал у нее на столе и получив оттуда два фрукта.

"Слава, ну что, ты да?"

Целый 2018-й год нынешних политиков, экспертов, журналистов и обычных украинцев интересовал вопрос, пойдут на президентские выборы двое артистов: один – юмористического жанра, другой – музыкального. Речь идет о комике Владимире Зеленском и фронтмене группы "Океан Эльзы" Святославе Вакарчуке.

Сами звезды неоднократно подогревали интерес людей: один (что закономерно) – шутками, другой – публичными (однако не музыкальными) выступлениями, на которых якобы мягко отрицал свой вероятный приход в политику.

В очередной раз поднимая тему президентских гонок, Зеленский подколол Вакарчука. Так, 28 июня он поздравил украинцев с Днем Конституции и обратился к музыканту.

Слава, ну что, ты да? Или нет? Потому что если ты железно да или точно нет, тогда и я. А то все снова спрашивают: а что я? А что я... Я – то понятно, что ты? Просто, если ты и я, то это – мы, понимаешь? А если мы – это все,

– закрутил Владимир Зеленский.

"Испытывать страх – это нормально. Главное – понимать, что за вами стоит весь мир"

Пожалуй, наиболее щемящие слова 2018 года – это по-отечески теплое обращение главнокомандующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко к пленным в России украинским морякам.

Пограничники РФ пленили юношей и атаковали украинские корабли вблизи Керченского пролива 25 ноября. Сначала российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных во время планового перехода украинских судов из порта Одессы в порт Мариуполя. В России же заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

Впоследствии при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

Да, Воронченко написал морякам, что главная его задача – это вернуть их домой, и поддержал ребят словами о том, что за ними стоит весь мир.

Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Испытывать страх – это нормально. Главное – верить в свою силу духа, беречь достоинство и понимать, что за вами стоит вся Украина, весь цивилизованный мир. Я горжусь каждым из вас. Спасибо за верность Родине и знайте, что мы делаем все для вашего возвращения к родным, которые ждут встречи с вами,

– написал Воронченко.

"Цель моя – создать единственную в Украине православную церковь, а не себя превозносить"

15 декабря стало днем ​​рождения Православной церкви Украины. Так, объединение церквей – это одно из важнейших событий года в Украине.

Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве, хоть сначала многие были уверены – возглавит вновь церковь глава УПЦ КП патриарх Филарет.

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Уже после Собора Филарет подчеркнул, что главная его цель – не титул, а создание Единой автокефальной православной церкви в Украине.

Цель моя – создать единственную в Украине православную церковь. Не себя превозносить, а достичь цели, которую я поставил с самого начала. И ради этой цели, то есть ради Единой Украинской православной церкви, я уступил этим,

– сказал он.

Патриарх отметил, что не удалось бы "достичь объединения и получить Томос", если бы он не уступил на Объединительном соборе.

"Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили Томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине Единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство", – отметил Филарет.

"Я не могу присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет другой. Слово – это главный инструмент..."

12 декабря в Страсбурге сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которой был удостоен ее брат.

Вручение премии состоялось на заседании Европарламента, где сестра Сенцова зачитала обращение политзаключенного.

Я не могу присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет другой. Слово – это главный инструмент человека, а часто – единственный, особенно, когда у него отобрали все остальное. Словом можно вылечить, а можно покалечить, можно спасти, а можно убить, скомандовать: "Огонь!".

Есть люди, чьи слова могут много. Есть люди, наделенные властью и возможностями, но они используют силу своих слов по-разному. Можно призвать смириться и сдаться, а можно наоборот, призвать сопротивляться и бороться, даже когда нет шансов выжить, а есть шанс только погибнуть,

– написал пленник Кремля.

Также политзаключенный написал, что надеется: когда-то он почувствует, что заслужил эту награду и высказался об Андрее Сахарове.

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"Современность часто не справедлива, история справедливая всегда – со временем все всегда становится на свои места и называется своими именами. И кто-то падает вниз, на кучу мусора, под проклятие освобожденного народа, вместе с обломками памятников самому себе, а кто-то, кого ранее преследовали и почти все презирали, наоборот, после смерти занимает достойное место в мировой истории, и его именем начинают называть улицы, корабли, премии. Андрей Сахаров – это безусловно человек, на которого стоит равняться, и становиться даже где-то немного рядом с им – это слишком большая честь для меня...", – отметил Сенцов.

Смотрите видео: Европарламент удостоил премии Сахарова Олега Сенцова:

Добавим, что в 2018-м году Олег Сенцов 145 дней голодал в российской колонии. Этим знаком протеста он требовал освободить всех украинских политзаключенных, которые содержались в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года.

Смотрите видео: Олег Сенцов прекратил голодовку

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также из-за патологического изменения во внутренних органах, в ближайшее время ко мне собрались применить принудительное питание. Мое мнение при этом уже не учитывается...", – пояснил он тогда.

Украинский политзаключенный отметил, что был вынужден прекратить голодовку именно из-за угрозы российской стороны применить насильственное кормление. Он также поблагодарил и попросил прощения у всех, кто поддерживал его.

145 дней борьбы, минус 20 килограммов веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!

– написал Олег Сенцов.