74% українців вважають телевізор основним джерелом інформації

Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати нового опитування. За результатами якого, телебачення залишається одним з основних джерел інформації для переважної більшості українців.

Джерела інформації для українців

74% опитаних заявили, що про стан справ в Україні та у світі дізнаються саме з українських телеканалів. А це на 12% менше, ніж минулого року.

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Друге місце у рейтингу посіли інтернет-ЗМІ, які є джерелом інформації для 27,5% респондентів. Варто зазначити, що за рік ця цифра майже не змінилася – у лютому 2018 року вона складала 27,1%.

І лише 3,5% опитаних запевнили, що отримують інформацію з соцмереж, ще 10,6% дізнаються про останні новини від друзів родичів і близьких.

Довіра українців

Якщо ж говорити про рейтинг довіри, то цифри суттєво відрізняються. Втім, телебачення, все одно лишається найавторитетнішим джерелом інформації для українців.

За результатами опитування КМІС, українським телеканалам довіряють 40,6%, інтернет-виданням – 13,9%, соцмережам – 12,4%, родичам і знайомим – 6%.



40,6% українців довіряють телебаченню

На якість контенту звертають увагу 30,4%, на зручність доступу до ЗМІ – 17,6%, а на його репутацію – 16,3%.

Реакція аудиторії на висвітлення ЛГБТ

Також респондентів запитали, просування яких ідей у ЗМІ вони вважають неприйнятним. Відтак аж 76% заявили, що не читатимуть або не дивитимуться ЗМІ, які виступають за легалізацію наркотиків і проституції.

А 54% так само ставляться до просування ідей ЛГБТ, 50,5% – до закликів до обмеження доступу до російських видань. До того ж, переважна кількість опитаних кажуть, що не користуватимуться ЗМІ, які просувають антидемократичні ідеї (73,2%) та ксенофобські погляди (70,2%).



54% українців не дивитимуться ЗМІ, що просувають ідеї ЛГБТ

Різниця між фейками та якісною інформацією

Лише трохи більше половини респондентів, а саме 52%, вважають, що в більшості випадків здатні особисто відрізнити якісну інформацію від фейків. Водночас понад чверть опитаних визнали, що або взагалі не можуть відрізнити одне від іншого, або можуть зробити це лише в меншості випадків.

Опитування КМІС проводилося у лютому 2019 року в усіх регіонах України, окрім Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка не перевищує 3,3%.