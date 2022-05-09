Великобритания вводит санкции, а по Киеву не будет ядерного удара: основное за 75-й день войны

Когда 9 мая в мире отмечают День победы над нацизмом, украинцы вынуждены бороться с новыми захватчиками. Продолжается уже 75-й день героического сопротивления России.

На фронте продолжаются бои и обстрелы. Про основное за сегодня, читайте дальше.

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05:12 Временная поверенная в делах США Кристина Квин вернулась в Киев. Советник руководителя Офиса Президента предположил, что это значит: ядерный удар по столице россияне не нанесут.

04:09 Великобритания 8 мая объявила о новом пакете санкций против России и Беларуси на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Ограничения будут направлены и на торговлю. Они преследуют цель еще больше ослабить военную машину президента страны-агрессора Владимира Путина.

01:54 Ситуация на металлургическом комбинате "Азовсталь" критическая и ухудшается она с каждой минутой. Из-за отсутствия необходимых средств для оказания медицинской помощи наши солдаты умирают. Капитан Святослав Паламарь с позывным "Калина" рассказал, что в настоящее время в медицинской помощи нуждаются почти 600 военнослужащих.

01:58 В оперативном командовании "Юг" продолжают наносить российским захватчикам безумные потери. Только за 8 мая они уничтожили 51 вражеский военный, вертолет, несколько беспилотников и многое другое.