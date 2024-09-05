Воздушные силы отчитались о сбитых в ночь на 5 сентября целях. Силы противовоздушной обороны уничтожили 60 "Шахедов".

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Где работала ПВО

В ночь на 5 сентября 2024 года враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма и 78-ю ударными БпЛА типа из Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– отметили в Воздушных силах.

Также там сообщили, что в результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Кроме этого, два беспилотника вернулись в Россию, один – в Беларусь. 15 – локально потеряны на территории Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.