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      78 народных депутатов наказали из-за прогулов в Раде: список

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      Депутатов наказали за прогулы / Getty Images

      В ноябре 2019 года 78 народным депутатам не выплатили почти 3 миллиона гривен из-за прогулов заседаний комитетов и неучастие в голосованиях на заседаниях Верховной Рады.

      Об этом сообщает Общественное движение "Честно" со ссылкой на ответ Главного организационного управления Аппарата парламента.

      К теме: Кто из депутатов ни разу не голосовал в Раде в январе: инфографика

      Кто из депутатов чаще всех прогуливал и не голосовал во время заседаний Рады

      Наибольший процент прогульщиков оказался во фракции "ОПЗЖ": там 50% нардепов не получили зарплаты.

      Также среди прогульщиков комитетов – пятый президент Петр Порошенко, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

      Наибольшее количество пропущенных голосования на пленарных заседаниях в ноябре – у депутатов от "Слуга народа" Александр Дубинский (93,3%), Алексея Жмеренецкого (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%; назначен председателем Харьковской ОГА), внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева (91,8%) и представителя ОПЗЖ Юрия Солода (91%).


      Кто из депутатов не получил зарплату за ноябрь 2019 года / инфографика "Честно"

      Депутаты, которые прогуливают заседания комитетов парламента

      В ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более чем 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

      В частности, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "ОПЗЖ" Юлия Левочкина в ноябре пропустила 100% заседаний комитета (в ноябре их было два) и 105 голосований (78,4%) на пленарных заседаниях парламента.

      Также 100% заседаний в ноябре (за это время было только одно заседание) пропустил председатель подкомитета по вопросам миграционной политики и гражданства, сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Вадим Рабинович. Кроме того, Рабинович пропустил 102 голосования (76,1%) на пленарных заседаниях парламента.

      Секретарь Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман отсутствовал без уважительных причин на 71,40% заседаний комитета (в ноябре их было семь) и на 111 голосованиях (82,8%) на пленарных заседаниях Рады.

      Среди тех, кто прогуливал комитеты и Раду, – нардеп от "ОПЗЖ" Игорь Абрамович, "слуга народа" Игорь Васильковский, депутат от "Голоса" Леся Василенко (отметила, что пропустила по болезни), представитель депутатской группы "За будущее", мажоритарщик с Волыни Игорь Гузь и другие.

      В то же время в Аппарате ВР сообщили, что в декабре зарплату получили все, несмотря на то, что по данным Портала открытых данных и сайта ВРУ, в декабре 41 народный депутат не принимал участия в более 30% голосований в Раде и 40 нардепов отсутствовали во время более 30% голосований. Часть из этих депутатов, вероятно, отсутствовала по уважительной причине, но этой информации на сайте Рады нет.

      Размер расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, устанавливается в размере месячной заработной платы нардепа и в 2019 году составил 38 тысяч 20 гривен в месяц.

      Отметим, что уже в январе 2020 года состоялось 6 пленарных заседаний парламента, на которых проведено 299 голосований. За это время 42 нардепа приняли участие в менее чем 50% голосований Рады, из них 11 – не голосовали ни разу.


      Нардепы, которые ни разу не голосовали в январе / Инфографика 24 канала

      К теме: Секс-скандалы, кнопкодавство и турборежим: итоги работы первой сессии Рады

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Рабинович ВО Батькивщина Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Верховная Рада
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