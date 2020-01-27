Кто из депутатов ни разу не голосовал в Раде в январе: фамилии
В январе состоялось 6 пленарных заседаний парламента, на которых проведено 299 голосований. За это время 42 нардепа приняли участие в менее чем 50% голосований Рады, из них 11 не голосовали ни разу.
Заметим, что в января депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом приняли закон о полном общем среднем образовании.
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Комитет избирателей в фейсбуке опубликовал список тех, кто ни разу не голосовал в январе.
Не голосовали в январе:
- Александр Герега – группа "За будущее";
- Николай Люшняк – группа "Доверие";
- Юрий Солод – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Виктор Бондарь – группа "За будущее";
- Николай Кучер – группа "За будущее";
- Владислав Бородин – "Слуга народа";
- Руслан Горбенко – "Слуга Народа";
- Роман Костенко – "Голос";
- Анжелика Лабунская – "Батькивщина";
- Вадим Столар – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Любовь Шпак – "Слуга народа".
Часть этих депутатов не голосовала, хоть они и были зарегистрированы в Раде, а остальные зарегистрированы на заседаниях не были. В частности, это Бородин, Горбенко, Костенко, Лабунская, Столар и Шпак. Заметим, что причины их отсутствия на заседаниях ВР на сайте Верховной Рады не указаны.
Справка. КИУ не учитывали депутатов, в отношении которых есть информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседания по другим объективным причинам.
Депутаты, принявшие участие во всех голосованиях:
- София Федина – "Европейская солидарность";
- Александр Литвинов – "Слуга народа";
- Богдан Кицак – "Слуга народа";
- Владимир Ватрас – "Слуга народа";
- Олег Воронько – "Слуга народа";
- Максим Заремский – "Слуга народа";
- Елена Криворучкина – "Слуга народа";
- Сергей Алексеев – "Европейская солидарность";
- Руслан Князевич – "Европейская солидарность".
В целом в январе показатели голосований существенно снизились. Так, если в декабре были лишь 3 народных депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, в ноябре – 4, то в январе – сразу 11 народных избранников.
Председатель КИУ Алексей Кошель объяснил, что это вполне соответствует существующим тенденциям, когда в январе показатели посещений и голосований депутатов в Раде уже привычно ниже, чем в другие периоды.
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