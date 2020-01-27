Кто из депутатов ни разу не голосовал в Раде в январе: фамилии

В январе состоялось 6 пленарных заседаний парламента, на которых проведено 299 голосований. За это время 42 нардепа приняли участие в менее чем 50% голосований Рады, из них 11 не голосовали ни разу.

Заметим, что в января депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом приняли закон о полном общем среднем образовании.

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Комитет избирателей в фейсбуке опубликовал список тех, кто ни разу не голосовал в январе.

Не голосовали в январе:

Александр Герега – группа "За будущее"; Николай Люшняк – группа "Доверие"; Юрий Солод – "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Виктор Бондарь – группа "За будущее"; Николай Кучер – группа "За будущее"; Владислав Бородин – "Слуга народа"; Руслан Горбенко – "Слуга Народа"; Роман Костенко – "Голос"; Анжелика Лабунская – "Батькивщина"; Вадим Столар – "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Любовь Шпак – "Слуга народа".

Часть этих депутатов не голосовала, хоть они и были зарегистрированы в Раде, а остальные зарегистрированы на заседаниях не были. В частности, это Бородин, Горбенко, Костенко, Лабунская, Столар и Шпак. Заметим, что причины их отсутствия на заседаниях ВР на сайте Верховной Рады не указаны.

Справка. КИУ не учитывали депутатов, в отношении которых есть информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседания по другим объективным причинам.

Депутаты, принявшие участие во всех голосованиях:

София Федина – "Европейская солидарность"; Александр Литвинов – "Слуга народа"; Богдан Кицак – "Слуга народа"; Владимир Ватрас – "Слуга народа"; Олег Воронько – "Слуга народа"; Максим Заремский – "Слуга народа"; Елена Криворучкина – "Слуга народа"; Сергей Алексеев – "Европейская солидарность"; Руслан Князевич – "Европейская солидарность".

В целом в январе показатели голосований существенно снизились. Так, если в декабре были лишь 3 народных депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, в ноябре – 4, то в январе – сразу 11 народных избранников.

Председатель КИУ Алексей Кошель объяснил, что это вполне соответствует существующим тенденциям, когда в январе показатели посещений и голосований депутатов в Раде уже привычно ниже, чем в другие периоды.

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