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      Кто из депутатов ни разу не голосовал в Раде в январе: фамилии

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      Известно, кто из депутатов ни разу не голосовал в Раде / Getty images

      В январе состоялось 6 пленарных заседаний парламента, на которых проведено 299 голосований. За это время 42 нардепа приняли участие в менее чем 50% голосований Рады, из них 11 не голосовали ни разу.

      Заметим, что в января депутаты приняли за основу законы о службе внешней разведки и о легализации азартных игр, а также в целом приняли закон о полном общем среднем образовании.

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      Комитет избирателей в фейсбуке опубликовал список тех, кто ни разу не голосовал в январе.

      Не голосовали в январе:

      1. Александр Герега – группа "За будущее";
      2. Николай Люшняк – группа "Доверие";
      3. Юрий Солод – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      4. Виктор Бондарь – группа "За будущее";
      5. Николай Кучер – группа "За будущее";
      6. Владислав Бородин – "Слуга народа";
      7. Руслан Горбенко – "Слуга Народа";
      8. Роман Костенко – "Голос";
      9. Анжелика Лабунская – "Батькивщина";
      10. Вадим Столар – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      11. Любовь Шпак – "Слуга народа".

      Часть этих депутатов не голосовала, хоть они и были зарегистрированы в Раде, а остальные зарегистрированы на заседаниях не были. В частности, это Бородин, Горбенко, Костенко, Лабунская, Столар и Шпак. Заметим, что причины их отсутствия на заседаниях ВР на сайте Верховной Рады не указаны.

      Справка. КИУ не учитывали депутатов, в отношении которых есть информация в СМИ о том, что они болели или пропустили заседания по другим объективным причинам.

      Депутаты, принявшие участие во всех голосованиях:

      1. София Федина – "Европейская солидарность";
      2. Александр Литвинов – "Слуга народа";
      3. Богдан Кицак – "Слуга народа";
      4. Владимир Ватрас – "Слуга народа";
      5. Олег Воронько – "Слуга народа";
      6. Максим Заремский – "Слуга народа";
      7. Елена Криворучкина – "Слуга народа";
      8. Сергей Алексеев – "Европейская солидарность";
      9. Руслан Князевич – "Европейская солидарность".

      В целом в январе показатели голосований существенно снизились. Так, если в декабре были лишь 3 народных депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, в ноябре – 4, то в январе – сразу 11 народных избранников.

      Председатель КИУ Алексей Кошель объяснил, что это вполне соответствует существующим тенденциям, когда в январе показатели посещений и голосований депутатов в Раде уже привычно ниже, чем в другие периоды.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Партия Голос Новости Украины Слуга народа Верховная Рада ВО Батькивщина Европейская солидарность Оппозиционная платформа – За жизнь Законодательство
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