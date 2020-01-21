Украинцы определили размер заработной платы для нардепов: неожиданные цифры

Компенсация аренды жилья, расходов на проезд по территории Украины, суточные во время зарубежных командировок, оплата телефонных разговоров. И это не полный перечень компенсаций, которыми имеет право воспользоваться народный депутат Украины. Учитывая все это, какую заработную плату должен получать народный депутат Украины – узнавали у украинцев.

70% украинцев считает, что народным депутатам Украины нужно платить заработную плату.

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Каждый пятый убежден, что избранники не должны получать деньги за свою работу. Не смогли определиться с ответом 8% опрошенных.



Сколько не определились с ответом.

Если и платить зарплату депутату, то эта сумма должна составлять 23 334 гривны в месяц.



Зарплата депутата – мнение украинцев.

Интересно, что 20% украинцам достаточно для проживания тех средств, которые они зарабатывают сейчас. Заработанных денег в месяц не хватает 78% населения в Украине.



Скольким украинцам не хватает денег

В среднем по стране финансовые потребности украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 гривен.

Данные: Research & Branding Group

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