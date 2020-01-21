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      Українці визначили розмір заробітної плати для нардепів: неочікувані цифри

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      Компенсація оренди житла, витрат на проїзд по території України, добові під час закордонних відряджень, оплата телефонних розмов. І це не повний перелік компенсацій, якими має право скористатись народний депутат України. Враховуючи усе це, яку заробітну плату має отримувати народний депутат України – дізнавалися в українців.

      Кількість українців у розмірі 70% вважає, що народним депутатам України потрібно платити заробітну плату.

      Цікаво: Нардепи катаються: навіщо Раді співпраця з парламентами ОАЕ, Монако і Саудівської Аравії

      Кожен п’ятий переконаний, що обранці не повинні отримувати гроші за свою роботу. Не змогли визначитися із відповіддю 8% опитуваних.

      Цифра
      Скільки не визначилися з відповіддю.

      Якщо і платити зарплату депутату, то ця сума повинна складати 23 334 гривні в місяць.

      Цифра
      Зарплата депутата – думка українців.

      Цікаво, що 20% українців достатньо для проживання тих коштів, які вони заробляють зараз. Зароблених грошей у місяць не вистачає 78% людей в Україні.

      Цифра
      Скільком українцям не вистачає грошей

      В середньому по країні фінансові потреби українців повністю задовольнив би рівень зарплати в 19 275 гривень.

      Дані: Research & Branding Group

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут

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      сьогодні
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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Зарплата Гроші
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