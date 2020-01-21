Українці визначили розмір заробітної плати для нардепів: неочікувані цифри

Компенсація оренди житла, витрат на проїзд по території України, добові під час закордонних відряджень, оплата телефонних розмов. І це не повний перелік компенсацій, якими має право скористатись народний депутат України. Враховуючи усе це, яку заробітну плату має отримувати народний депутат України – дізнавалися в українців.

Кількість українців у розмірі 70% вважає, що народним депутатам України потрібно платити заробітну плату.

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Кожен п’ятий переконаний, що обранці не повинні отримувати гроші за свою роботу. Не змогли визначитися із відповіддю 8% опитуваних.



Скільки не визначилися з відповіддю.

Якщо і платити зарплату депутату, то ця сума повинна складати 23 334 гривні в місяць.



Зарплата депутата – думка українців.

Цікаво, що 20% українців достатньо для проживання тих коштів, які вони заробляють зараз. Зароблених грошей у місяць не вистачає 78% людей в Україні.



Скільком українцям не вистачає грошей

В середньому по країні фінансові потреби українців повністю задовольнив би рівень зарплати в 19 275 гривень.

Дані: Research & Branding Group

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