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      Хто з депутатів жодного разу не голосував у Раді в січні: прізвища

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      Відомо, хто з депутатів жодного разу не голосував у Раді / Getty images

      У січні відбулося 6 пленарних засідань парламенту, на яких проведено 299 голосувань. За цей час 42 нардепи взяли участь у менш ніж 50% голосувань Ради, з них 11 – не голосували жодного разу.

      Зауважимо, що у січня депутати ухвалили за основу закони про службу зовнішньої розвідки та про легалізацію азартних ігор, а також в цілому прийняли закон про повну загальну середню освіту.

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      Комітет виборців у фейсбуці опублікував список тих, хто жодного разу не голосував у січні.

      Не голосували в січні:

      1. Олександр Герега – група "За майбутнє";
      2. Микола Люшняк – група "Довіра";
      3. Юрій Солод – "Опозиційна платформа – За життя";
      4. Віктор Бондар – група "За майбутнє";
      5. Микола Кучер – група "За майбутнє";
      6. Владислав Бородін – "Слуга народу";
      7. Руслан Горбенко – "Слуга Народу";
      8. Роман Костенко – "Голос";
      9. Анжеліка Лабунська – "Батьківщина";
      10. Вадим Столар – "Опозиційна платформа – За життя";
      11. Любов Шпак – "Слуга народу".

      Частина цих депутатів не голосувала, хоч вони й були зареєстровані в Раді, а решта зареєстровані на засіданнях не були. Зокрема, це Бородін, Горбенко, Костенко, Лабунська, Столар та Шпак. Зауважимо, що причини їх відсутності на засіданнях ВР на сайті Верховної Ради не вказані.

      Довідка. КВУ не враховували депутатів, щодо яких наявна інформація в ЗМІ про те, що вони хворіли чи пропустили засідання з інших об'єктивних причин.

      Депутати, які взяли участь у всіх голосуваннях:

      1. Софія Федина – "Європейська солідарність";
      2. Олександр Літвінов – "Слуга народу";
      3. Богдан Кицак – "Слуга народу";
      4. Володимир Ватрас – "Слуга народу";
      5. Олег Воронько – "Слуга народу";
      6. Максим Заремський – "Слуга народу";
      7. Олена Криворучкіна – "Слуга народу";
      8. Сергій Алєксєєв – "Європейська солідарність";
      9. Руслан Князевич – "Європейська солідарність".

      Загалом у січні показники голосувань суттєво знизилися. Так, якщо в грудні було лише 3 народні депутати, які не проголосували жодного разу за місяць, в листопаді – 4, то в січні – відразу 11 народних обранців.

      Голова КВУ Олексій Кошель пояснив, що це цілком відповдає існуючим тенденціям, коли в січні показники відвідування та голосувань депутатів в Раді вже звично є нижчими, аніж в інші періоди.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Європейська солідарність Партія Голос ВО Батьківщина
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