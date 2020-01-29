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      78 народних депутатів покарали через прогули у Раді: список

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      Депутатів покарали за прогули / Getty Images

      У листопаді 2019 року 78 народним депутатам не виплатили майже 3 мільйони гривень через прогули засідань комітетів та неучасть у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради.

      Про це повідомляє Громадський рух "Чесно" із посиланням на відповідь Головного організаційного управління Апарату парламенту.

      До теми: Хто з депутатів жодного разу не голосував у Раді в січні: інфографіка

      Хто з депутатів найчастіше прогулював і не голосував під час засідань Ради

      Найбільший відсоток прогульників виявився у фракції "ОПЗЖ": там 50% нардепів не отримали зарплати.

      Також серед прогульників комітетів – п’ятий президент Петро Порошенко, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович, родина Льовочкіних та член "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

      Найбільша кількість пропущених голосувань на пленарних засіданнях в листопаді – у депутатів від "Слуга народу" Олександра Дубінського (93,3%), Олексія Жмеренецького (93,3%) та ексдепутата Олексія Кучера (93,3%; призначений головою Харківської ОДА), позафракційного мажоритарника Дмитра Шенцева (91,8%) та представника ОПЗЖ Юрія Солода (91%).


      Хто з депутатів не отримав зарплату за листопад 2019 рік / інфографіка "Чесно"

      Депутати, які прогулюють засідання комітетів парламенту

      У листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали особистої участі у більш ніж 50% засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано.

      Зокрема, заступниця голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, депутатка від "ОПЗЖ" Юлія Льовочкіна у листопаді пропустила 100% засідань комітету (у листопаді їх було два) та 105 голосувань (78,4%) на пленарних засіданнях парламенту.

      Також 100% засідань у листопаді (за цей час було лише одне засідання) пропустив голова підкомітету з питань міграційної політики та громадянства, співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович. Крім того, Рабінович пропустив 102 голосування (76,1%) на пленарних засіданнях парламенту.

      Секретар Комітету з питань екологічної політики та природокористування, депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман був відсутній без поважних причин на 71,40% засідань комітету (у листопаді їх було сім) та на 111 голосуваннях (82,8%) на пленарних засіданнях Ради.

      Серед тих, хто прогулював комітети і Раду, – нардеп від "ОПЗЖ" Ігор Абрамович, "слуга народу" Ігор Васильковський, депутат від "Голосу" Леся Василенко (зазначила, що пропустила через хворобу), представник депутатської групи "За майбутнє", мажоритарник з Волині Ігор Гузь та інші.

      Водночас в Апараті ВР повідомили, що у грудні зарплату отримали усі, попри те, що за даними Порталу відкритих даних і сайту ВРУ, у грудні 41 народний депутат не брав участі у більш як 30% голосувань у Раді і 40 нардепів були відсутніми під час більш як 30% голосувань. Частина з цих депутатів, ймовірно, була відсутня з поважних причин, але цієї інформації на сайті Ради немає.

      Розмір витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, встановлюється у розмірі місячної заробітної плати нардепа і у 2019 році становив 38 тисяч 20 гривень на місяць.

      Відзначимо, що вже у січні 2020 року відбулося 6 пленарних засідань парламенту, на яких проведено 299 голосувань. За цей час 42 нардепи взяли участь у менш ніж 50% голосувань Ради, з них 11 – не голосували жодного разу.


      Нардепи, які жодного разу не голосували у січні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Опозиційна платформа – За життя Слуга народу ВО Батьківщина Вадим Рабінович
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