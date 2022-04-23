Глава областного совета Николаева Анна Замазеева сообщила, что за минувшие сутки в области 8 человек получили ранения в результате обстрелов, детей среди пострадавших нет.

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Всех пострадавших доставили в больницы области, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 192 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов в Николаевской области,

– добавила Замазеева.

Добавим, что с начала полномасштабной войны России против Украины в Николаеве погибли 87 человек. Кроме этого, есть 399 раненых, среди них трое детей.

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