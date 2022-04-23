Голова обласної ради Миколаєва Ганна Замазєєва повідомила, що за минулу добу в області 8 людей отримали поранення внаслідок обстрілів, дітей серед постраждалих немає.

Читайте також Думали, що це наша база: окупанти розстріляли кафе "Бомбардир" у Миколаєві

Усіх постраждалих доставили у лікарні області, зараз вони отримують необхідну медичну допомогу.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 192 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщині,

– додала Замазєєва.

Додамо, що від початку повномасштабної війни Росії проти України у Миколаєві загинули 87 людей. Окрім цього є 399 поранених, серед них троє дітей.

Вас можуть зацікавити нові дані про шалені втрати ворога станом на 23 квітня: відео