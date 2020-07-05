Первые цветные фотографии имеют особый эстетический эффект. Благодаря тому, что краски выглядят мягкими, изображения получаются похожими на картины.

Фотографы осваивали автохромный процесс – первую в мире технологию цветной фотографии. Все старые цветные фотографии, которые присутствуют в нашем материале, были взяты из сайта Сameralabs.org.

Читайте также 10 старинных фото, которые перевернут ваше представление об истории

Старые цветные фотографии, которые выглядят как картины

В изображениях заметна легкая размытость или нечеткость, это все из-за того, что автохром требовал более длительной выдержки в сравнении с черно-белой фотосъемкой.

А эта фотография называется "Размышления у окна", была сделана в 1910 году с помощью автохрома. Фотограф Альфонс Ван Бестен.



"Размышления у окна", 1910 год / Фото: cameralabs.org

Фотограф Мервин О'Горман использовав автохром, сделал фотографию женщины на пляже в графстве Дорсет в Англии.



Англия, 1913 год / Фото: cameralabs.org

Фотограф Чарльз Мартин сделал оригинальное фото ребенка верхом на быке. Фотография была сделана вблизи Плезантона в Калифорнии в 1926 году.



Верхом на быке / Фото: cameralabs.org

Цветные фотографии передают не только эмоции, но еще и прекрасные моменты цветения весенних цветов в саду. Фото сделано в 1928 году в Германии, фотограф Вильгельм Тобьен.



В саду, Баден / Фото: cameralabs.org

В Техасском университете были занятия по стрельбе из лука. Фотограф Клифтон Адамс использовал автохром и сделал снимок техасских дам во время занятия в 1928 году.



Занятия по стрельбе из лука / Фото: cameralabs.org

Маленькая продавщица перца на рынке в Форт-Де-Кок в Индонезии. Фото датировано 1930 годом.



Продавщица перца / Фото: cameralabs.org

В Вене есть Чумная колонна или колонна Святой Троице. Это фото датировано 1937 годом, фотограф Жюль Жерве-Куртельмон.



Чумная колонна, 1937 год / Фото: cameralabs.org

Автохром дал возможность фотографам фантазировать и выискивать различные диковинки. Вот на этом фото витрина с яблоками в форме индейки. Фотографию сделал Б. Энтони Стюарт в Западной Вирджинии в 1939 году.



Яблоки в форме индейки / Фото: cameralabs.org