8 цветных фотографий начала 20 века
Первые цветные фотографии имеют особый эстетический эффект. Благодаря тому, что краски выглядят мягкими, изображения получаются похожими на картины.
Фотографы осваивали автохромный процесс – первую в мире технологию цветной фотографии. Все старые цветные фотографии, которые присутствуют в нашем материале, были взяты из сайта Сameralabs.org.
Читайте также 10 старинных фото, которые перевернут ваше представление об истории
Старые цветные фотографии, которые выглядят как картины
В изображениях заметна легкая размытость или нечеткость, это все из-за того, что автохром требовал более длительной выдержки в сравнении с черно-белой фотосъемкой.
А эта фотография называется "Размышления у окна", была сделана в 1910 году с помощью автохрома. Фотограф Альфонс Ван Бестен.
"Размышления у окна", 1910 год / Фото: cameralabs.org
Фотограф Мервин О'Горман использовав автохром, сделал фотографию женщины на пляже в графстве Дорсет в Англии.
Англия, 1913 год / Фото: cameralabs.org
Фотограф Чарльз Мартин сделал оригинальное фото ребенка верхом на быке. Фотография была сделана вблизи Плезантона в Калифорнии в 1926 году.
Верхом на быке / Фото: cameralabs.org
Цветные фотографии передают не только эмоции, но еще и прекрасные моменты цветения весенних цветов в саду. Фото сделано в 1928 году в Германии, фотограф Вильгельм Тобьен.
В саду, Баден / Фото: cameralabs.org
В Техасском университете были занятия по стрельбе из лука. Фотограф Клифтон Адамс использовал автохром и сделал снимок техасских дам во время занятия в 1928 году.
Занятия по стрельбе из лука / Фото: cameralabs.org
Маленькая продавщица перца на рынке в Форт-Де-Кок в Индонезии. Фото датировано 1930 годом.
Продавщица перца / Фото: cameralabs.org
В Вене есть Чумная колонна или колонна Святой Троице. Это фото датировано 1937 годом, фотограф Жюль Жерве-Куртельмон.
Чумная колонна, 1937 год / Фото: cameralabs.org
Автохром дал возможность фотографам фантазировать и выискивать различные диковинки. Вот на этом фото витрина с яблоками в форме индейки. Фотографию сделал Б. Энтони Стюарт в Западной Вирджинии в 1939 году.
Яблоки в форме индейки / Фото: cameralabs.org