Перші кольорові фотографії мають особливий естетичний ефект. Завдяки тому, що фарби виглядають м’якими, то зображення виходять схожими на картини.

Фотографи освоювали автохромний процес – першу в світі технологію кольорової фотографії. Всі старі кольорові фотографії, які є в нашому матеріалі були взяті зі сайту Сameralabs.org

Читайте також 10 старовинних фото, які перевернуть ваше уявлення про історію

Старі кольорові фотографії, які виглядають як картини

У зображеннях помітна легка розмитість або затуманення, це все через те, що автохром вимагав більш тривалої витримки в порівняні з чорно-білою фотозйомкою.

А ця фотографія має назву "Роздуми біля вікна", була зроблена у 1910 році за допомогою автохрому. Фотограф Альфонс Ван Бестен.



"Роздуми біля вікна", 1910 рік / Фото: cameralabs.org

Фотограф Мервін О'Горман використавши автохром зробив світлину жінки на пляжі в графстві Дорсет у Англії.



Англія, 1913 рік / Фото: cameralabs.org

Фотограф Чарльз Мартін зробив оригінальне фото дитини верхи на бику. Світлина була зроблена поблизу Плезантона у Каліфорнії в 1926 році.



Верхом на бику / Фото: cameralabs.org

Кольорові світлини передають не тільки емоції, а ще й прекрасні моменти цвітіння весняних квітів у саду. Фото зроблено у 1928 році в Німеччині, фотограф Вільгельм Тобьен.



У саду, Баден / Фото: cameralabs.org

У Техаському університеті були заняття зі стрільби з луку. Фотограф Кліфтон Адамс використав автохром і зробив знімок техаських панянок під час заняття у 1928 році.



Заняття зі стрільби з луку / Фото: cameralabs.org

Маленька продавщиця перцю на ринку у Форт-Де-Кок у Індонезії. Фото датоване 1930 ріком.



Продавщиця перцю / Фото: cameralabs.org

У Відні є Чумна колона або колона Святої Трійці. Це фото датоване 1937 роком, фотограф Жюль Жерве-Куртельмон.



Чумна колона, 1937 рік / Фото: cameralabs.org

Автохром дав можливість фотографам фантазувати і вишукувати різні диковинки. Ось на цьому фото вітрина з яблуками у формі індички. Світлину зробив Ентоні Стюарт у Західній Вірджинії в 1939 році.



Яблука у формі індички / Фото: cameralabs.org