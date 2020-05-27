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8 синонимов к слову любовница

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Синонимы к слову любовница
Синонимы к слову любовница / 24 канал

В прошлом "любовницей" называли женщину, которая находится в состоянии влюбленности. Но в бытовом понимании, это женщина, которая не является женой, но имеет отношения с женатым мужчиной.

Отношение к женщинам, которых характеризовали как любовниц, с развитием культуры, менялось на протяжении всей истории. Мы подыскали в словаре украинских синонимов, как это называют, 24 канал предлагает ознакомиться с синонимами к слову "любовница".

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8 синонимов к слову любовница

  1. "Полюбовниця".

В 1959 году Марко Кропивницкий писал: "Ти ж панська полюбовниця, чи зручно ж тобі об Юркові думати?". Соответственно, тогда к любовницам относились пренебрежительно.

  1. А вот "любка" – это любимая женщина.
  1. Куртизанка – это определение чаще использовали для определения женщин легкого поведения, то есть проституток.
  1. Метреса – так называли любовниц еще в 19 веке.
  1. "Солодятко" – так называли любимого или любимую.
  1. Слово "дуся" – очень редко употребляется сегодня.
  1. Дульцинея – такое определение слова появилось от имени, придуманном героем романа Сервантеса Дон Кихотом для трактирной служанки Альдонсы, которую он выбрал в "дамы сердца".
  1. "Пестуха" – еще одно значение слова "любовница", которое уже не используется.

 

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Новости Украины Украинский язык
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