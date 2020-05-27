В прошлом "любовницей" называли женщину, которая находится в состоянии влюбленности. Но в бытовом понимании, это женщина, которая не является женой, но имеет отношения с женатым мужчиной.

Отношение к женщинам, которых характеризовали как любовниц, с развитием культуры, менялось на протяжении всей истории. Мы подыскали в словаре украинских синонимов, как это называют, 24 канал предлагает ознакомиться с синонимами к слову "любовница".

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8 синонимов к слову любовница

"Полюбовниця".

В 1959 году Марко Кропивницкий писал: "Ти ж панська полюбовниця, чи зручно ж тобі об Юркові думати?". Соответственно, тогда к любовницам относились пренебрежительно.

А вот "любка" – это любимая женщина.

Куртизанка – это определение чаще использовали для определения женщин легкого поведения, то есть проституток.

Метреса – так называли любовниц еще в 19 веке.

"Солодятко" – так называли любимого или любимую.

Слово "дуся" – очень редко употребляется сегодня.

Дульцинея – такое определение слова появилось от имени, придуманном героем романа Сервантеса Дон Кихотом для трактирной служанки Альдонсы, которую он выбрал в "дамы сердца".