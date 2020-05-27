8 синонимов к слову любовница
В прошлом "любовницей" называли женщину, которая находится в состоянии влюбленности. Но в бытовом понимании, это женщина, которая не является женой, но имеет отношения с женатым мужчиной.
Отношение к женщинам, которых характеризовали как любовниц, с развитием культуры, менялось на протяжении всей истории. Мы подыскали в словаре украинских синонимов, как это называют, 24 канал предлагает ознакомиться с синонимами к слову "любовница".
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8 синонимов к слову любовница
- "Полюбовниця".
В 1959 году Марко Кропивницкий писал: "Ти ж панська полюбовниця, чи зручно ж тобі об Юркові думати?". Соответственно, тогда к любовницам относились пренебрежительно.
- А вот "любка" – это любимая женщина.
- Куртизанка – это определение чаще использовали для определения женщин легкого поведения, то есть проституток.
- Метреса – так называли любовниц еще в 19 веке.
- "Солодятко" – так называли любимого или любимую.
- Слово "дуся" – очень редко употребляется сегодня.
- Дульцинея – такое определение слова появилось от имени, придуманном героем романа Сервантеса Дон Кихотом для трактирной служанки Альдонсы, которую он выбрал в "дамы сердца".
- "Пестуха" – еще одно значение слова "любовница", которое уже не используется.