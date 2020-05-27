У минулому "коханкою" називали жінку, яка перебуває у стані закоханості. Але у побутовому розумінні, це жінка, яка не є дружиною, але має стосунки з одружиним чоловіком.

Ставлення до жінок, яких охарактеризовували коханками із розвитком культури, змінювалось впродовж усієї історії. Ми підшукали у словнику українських синонімів, як це називають, 24 канал пропонує ознайомитись із синонімами до слова "коханка".

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8 синонімів до слова коханка

Полюбовниця.

У 1959 році Марко Кропивницький писав: "Ти ж панська полюбовниця, чи зручно ж тобі об Юркові думати?". Відповідно, тоді до коханок ставились зневажливо.

А ось любка – це кохана жінка.

Куртизанка – цей термін частіше використовували для означення жінок легкої поведінки, тобто повій.

Метреса – так називали коханок ще у 19 столітті.

Солодятко – так називали коханого чи кохану.

Слово "дуся" – дуже рідко вживається сьогодні.

Дульцинея – таке визначення слова з'явилось від ім'я, придуманому героєм роману Сервантеса Дон Кіхотом для трактирної служниці Альдонси, яку він обрав в "дами серця".