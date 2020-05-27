Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

8 синонімів до слова коханка

- Читать новость на русском
Синоніми до слова коханка
Синоніми до слова коханка / 24 канал

У минулому "коханкою" називали жінку, яка перебуває у стані закоханості. Але у побутовому розумінні, це жінка, яка не є дружиною, але має стосунки з одружиним чоловіком.

Ставлення до жінок, яких охарактеризовували коханками із розвитком культури, змінювалось впродовж усієї історії. Ми підшукали у словнику українських синонімів, як це називають, 24 канал пропонує ознайомитись із синонімами до слова "коханка".

Цікаво 10 слів українською, які прикрасять вашу мову

8 синонімів до слова коханка

  1. Полюбовниця.

У 1959 році Марко Кропивницький писав: "Ти ж панська полюбовниця, чи зручно ж тобі об Юркові думати?". Відповідно, тоді до коханок ставились зневажливо. 

  1. А ось любка – це кохана жінка.
  1. Куртизанка – цей термін частіше використовували для означення жінок легкої поведінки, тобто повій.
  1. Метреса – так називали коханок ще у 19 столітті. 
  1. Солодятко – так називали коханого чи кохану.
  1. Слово "дуся" – дуже рідко вживається сьогодні.
  1. Дульцинея – таке визначення слова з'явилось від ім'я, придуманому героєм роману Сервантеса Дон Кіхотом для трактирної служниці Альдонси, яку він обрав в "дами серця".
  1. Пестуха – ще одне значення слова "коханка", яке вже не вживається. 

 

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Українська мова
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чіпування і знищення людства: звідки беруться прихильники теорії змов та як з ними спілкуватись?
26 травня , 22:00 Чіпування і знищення людства: звідки беруться прихильники теорії змов та як з ними спілкуватись?
Уляна Супрун
Головні новини 26 травня: штурм ДБР музею Гончара, арешт підозрюваних у зґвалтуванні
26 травня , 20:40 Головні новини 26 травня: штурм ДБР музею Гончара, арешт підозрюваних у зґвалтуванні
Наталія Пристанська
Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
25 травня , 21:11 Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку
Тетяна Панасюк