8 синонімів до слова коханка
У минулому "коханкою" називали жінку, яка перебуває у стані закоханості. Але у побутовому розумінні, це жінка, яка не є дружиною, але має стосунки з одружиним чоловіком.
Ставлення до жінок, яких охарактеризовували коханками із розвитком культури, змінювалось впродовж усієї історії. Ми підшукали у словнику українських синонімів, як це називають, 24 канал пропонує ознайомитись із синонімами до слова "коханка".
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8 синонімів до слова коханка
- Полюбовниця.
У 1959 році Марко Кропивницький писав: "Ти ж панська полюбовниця, чи зручно ж тобі об Юркові думати?". Відповідно, тоді до коханок ставились зневажливо.
- А ось любка – це кохана жінка.
- Куртизанка – цей термін частіше використовували для означення жінок легкої поведінки, тобто повій.
- Метреса – так називали коханок ще у 19 столітті.
- Солодятко – так називали коханого чи кохану.
- Слово "дуся" – дуже рідко вживається сьогодні.
- Дульцинея – таке визначення слова з'явилось від ім'я, придуманому героєм роману Сервантеса Дон Кіхотом для трактирної служниці Альдонси, яку він обрав в "дами серця".
- Пестуха – ще одне значення слова "коханка", яке вже не вживається.