Примерно 20% американцев считают, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении. Этот показатель является наименьшим за время президентства Дональда Трампа.

Американцы оценили политику президента Дональда Трампа и общее направление движения страны в опросе NORC на запрос информагентства AP.

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Поддержка Трампа

Деятельность президента поддерживают 38% опрошенных. Этот показатель постепенно снижается, начиная с марта 2020 года, когда в США началась эпидемия коронавируса.

Оценка экономической политики и борьбы с COVID-19

80% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Это антирекорд за все время президентства Трампа.

американцев считают, что страна Это антирекорд за все время президентства Трампа. 38% американцев считают, что с американской экономикой все хорошо. Для сравнения в январе 2020 года было 67%.

Кроме того, 48% опрошенных поддерживают экономическую политику действующего американского президента. В марте было 56%.

Борьбу Трампа с коронавирусом одобряют 32% опрошенных. В марте было 44%.

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Что известно об опросе NORC? Продолжался в течение 16 – 20 июля. В нем приняли участие 1 057 американцев в возрасте от 18 лет. Погрешность – 4,3%.

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