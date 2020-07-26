80% американцев считают, что США движутся в неправильном направлении
Примерно 20% американцев считают, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении. Этот показатель является наименьшим за время президентства Дональда Трампа.
Американцы оценили политику президента Дональда Трампа и общее направление движения страны в опросе NORC на запрос информагентства AP.
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Поддержка Трампа
Деятельность президента поддерживают 38% опрошенных. Этот показатель постепенно снижается, начиная с марта 2020 года, когда в США началась эпидемия коронавируса.
Оценка экономической политики и борьбы с COVID-19
- 80% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Это антирекорд за все время президентства Трампа.
- 38% американцев считают, что с американской экономикой все хорошо. Для сравнения в январе 2020 года было 67%.
- Кроме того, 48% опрошенных поддерживают экономическую политику действующего американского президента. В марте было 56%.
- Борьбу Трампа с коронавирусом одобряют 32% опрошенных. В марте было 44%.
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Что известно об опросе NORC?Продолжался в течение 16 – 20 июля. В нем приняли участие 1 057 американцев в возрасте от 18 лет. Погрешность – 4,3%.
Выборы президента в США: основное
- Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года.
- От Демократической партии кандидатом стал Джон Байден, от Республиканской — Дональд Трамп.