80% американців вважають, що США рухаються в неправильному напрямку
Приблизно 20% американців вважають, що Сполучені Штати рухаються в правильному напрямку. Цей показник є найменшим за час президентства Дональда Трампа.
Американці оцінили політику президента Дональда Трампа та загальний напрям руху країни в опитуванні NORC на запит інформагентства AP.
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Підтримка Трампа
Діяльність президента підтримують 38% опитаних. Цей показник поступово знижується, починаючи з березня 2020 року, коли у США почалася епідемія коронавірусу.
Оцінка економічної політики та боротьби з COVID-19
- 80% американців вважають що країна рухається в неправильному напрямку. Це антирекорд за весь час президентства Трампа.
- 38% американців вважають, що з американською економікою все добре. Для порівняння у січні 2020 року було 67%.
- Крім того, 48% опитаних підтримують економічну політику чинного американського президента. У березні було 56%.
- Боротьбу Трампа з коронавірусом схвалюють 32% опитаних. У березні було 44%.
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Що відомо про опитування NORC?Тривало протягом 16 – 20 липня. У ньому взяли участь 1 057 американців віком від 18 років. Похибка – 4,3%.
Вибори президента в США: основне
- Президентські вибори заплановані на 3 листопада 2020 року.
- Від Демократичної партії кандидатом став Джон Байден, від Республіканської — Дональд Трамп.