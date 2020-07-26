Приблизно 20% американців вважають, що Сполучені Штати рухаються в правильному напрямку. Цей показник є найменшим за час президентства Дональда Трампа.

Американці оцінили політику президента Дональда Трампа та загальний напрям руху країни в опитуванні NORC на запит інформагентства AP.

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Підтримка Трампа

Діяльність президента підтримують 38% опитаних. Цей показник поступово знижується, починаючи з березня 2020 року, коли у США почалася епідемія коронавірусу.

Оцінка економічної політики та боротьби з COVID-19

80% американців вважають що країна рухається в неправильному напрямку . Це антирекорд за весь час президентства Трампа.

американців вважають що . Це антирекорд за весь час президентства Трампа. 38% американців вважають, що з американською економікою все добре. Для порівняння у січні 2020 року було 67%.

Крім того, 48% опитаних підтримують економічну політику чинного американського президента. У березні було 56%.

Боротьбу Трампа з коронавірусом схвалюють 32% опитаних. У березні було 44%.

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Що відомо про опитування NORC? Тривало протягом 16 – 20 липня. У ньому взяли участь 1 057 американців віком від 18 років. Похибка – 4,3%.

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